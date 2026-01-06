Más de 220 mil niñas, niños y adolescentes disfrutan de una nueva edición de Escuelas Abiertas en Verano en PBA

La provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano (EAV), una iniciativa que se extenderá hasta el 30 de enero con el objetivo de brindar un espacio educativo y recreativo integral durante el receso estival.

De la propuesta, implementada por la Dirección General de Cultura y Educación, participan más de 220 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar, a partir de los 3 años, en 1.724 sedes distribuidas en los 135 distritos bonaerenses, de las cuales 65 se desarrollan en contexto de encierro.

Los participantes disfrutan de actividades recreativas, deportivas, artísticas y acuáticas, organizadas de lunes a viernes en jornadas de cuatro horas diarias, en turnos de mañana o tarde vespertino. Las acciones están pensadas para promover la inclusión social, la concientización ambiental y el cuidado de la salud, fomentando el encuentro, la integración y el desarrollo personal.

Un programa clave para los jóvenes bonaerenses

“El programa es una política que profundiza nuestra apuesta por garantizar derechos durante todo el ciclo educativo, ofreciendo espacios de aprendizaje, recreación y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes en toda la Provincia”, aseguró la ministra Flavia Terigi y señaló que más allá del receso escolar, la responsabilidad del Gobierno bonaerense "es sostener un vínculo educativo con las comunidades”.

En esa línea, destacó que Escuelas Abiertas en Verano combina propuestas pedagógicas, recreativas y sociales que promueven encuentros, aprendizajes y vínculos en cada rincón del territorio bonaerense. Cada distrito cuenta con coordinadoras y coordinadores distritales, mientras que en cada sede se asigna una directora o un director y docentes responsables de la planificación y el desarrollo de las actividades.

En los espacios que cuentan con espejos de agua, además, se dispone de guardavidas para garantizar la seguridad de las y los participantes. El programa asegura también la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), mediante la provisión de una colación, y el almuerzo para todas y todos los estudiantes que participan de la iniciativa.

De acuerdo con los proyectos distritales, cada sede lleva adelante actividades recreativas, deportivas, acuáticas y artísticas, garantizando el derecho a la educación, la alimentación y la recreación. Las propuestas incluyen, además, la concientización sobre la problemática ambiental, la inclusión, la educación sexual integral, la interculturalidad y el desarrollo de distintas prácticas ludomotrices en el marco de las políticas de cuidado.