Yuyito González y su "vinculo" con Melania Trump: "A partir de ahora"

Yuyito y su posible viaje para conocer a Melania Trump

La pareja del presidente Javier Milei y conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine), Amalia Yuyito González, se refirió a un posible encuentro con la futura primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y fantaseó sobre la relación con la esposa de Donald Trump.

El mandatario viajó recientemente a EE. UU. y logró una foto con el futuro presidente norteamericano, pero la "primera dama" argentina no fue parte de la comitiva. Sin embargo, afirmó que podría ser parte de un futuro viaje.

Durante su programa, Yuyito González aseguró que habló con Melania Trump, quien le comentó que tampoco asistió a la velada en la que celebraron la victoria de Donald Trump porque "tenía otras cosas que hacer". Además, dijo que pronto la viajará a visitarla.

En ese sentido, la ex pareja de Guillermo Coppola agregó: "No fuiste, Melania, a Mar-a-Lago. 'No mi amor, tenía otras cosas que hacer', me dijo. Bueno no importan, 'see you later', le dije".

Después, la conductora de Empezar el Día siguió hablando mientras posaba al lado de una imagen de la primera dama estadounidense que estaba en la pantalla. "Voy a ir del brazo de ella, conversando de nuestras cosas. Escuchame, ¿qué ropa te vas a poner esta noche? My new friend (mi nueva amiga). Pronto la iré a ver a Estados Unidos", afirmó.

"El pelo lo tenemos bastante parecido. Me encanta su pelo. El pelo te empodera, estamos empoderadas. A partir de ahora le voy a decir Mel. Amiguis para siempre forever (para siempre)", agregó Yuyito González en referencia a un posible viaje junto a Javier Milei a Estados Unidos.

Las redes sociales no perdonaron a Yuyito González por su fantasía con Melania Trump

Luego de los comentarios que realizó Yuyito González sobre un hipotético encuentro con la esposa de Donald Trump, las redes sociales se hicieron eco de esto y no la perdonaron.

"Definitivamente, Yuyito González no tiene amigas que le digan que está haciendo el ridículo mal!", fue uno de los tantos comentarios en X (ex Twitter), burlándose de la ex vedette por sus dichos.

"Yuyito González se suma al delirio libertario y se compara con "su amiga" Melania Trump. En fin, que trate de no hablar mucho porque la pueden terminar echando, como le pasó a Milei durante su discurso... digo, lectura", sumó otro usuario de la red social de Elon Musk, en referencia al corte de micrófono que sufrió el presidente Javier Milei.