Vergüenza de Milei ante Trump: lo bajaron del escenario en pleno discurso

El presidente, Javier Milei, fue abruptamente interrumpido mientras brindaba su discurso frente a empresarios y el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de gala que el republicano ofreció en Palm Beach en la previa al evento de la CPAC de este viernes.

"Creo que debemos unirnos para hacer frente a estar barbarie y formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos..." llegó a decir Milei, pero no pudo terminar la frase porque la moderadora del encuentro se le acercó y le pidió, fuera del micrófono, que terminase de hablar, y luego le dijo "thank you very much (muchas gracias)", mientras Milei solo atinó a responder "okay" y dio por finalizada su alocución.

Según trascendió, el Presidente llegó a hablar unos 10 minutos antes de ser interrumpido por los organizadores y bajado del escenario frente al público asistente, entre ellos Trump y Elon Musk, al evento organizado por el America First Policy Institute, una suerte de think tank del presidente electo republicano. Este viernes, en tanto, se desarrollará la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) propiamente dicha, también en Palm Beach.

Insólitamente, Presidencia de la Nación difundió este viernes el discurso completo de Milei e incluyó tres párrafos finales que el mandatario tenía preparados pero no llegó a decir en vivo. Ese último tramo que tenía escrito y no pronunció es el siguiente: "Los Estados Unidos liderando en el norte. La Argentina en el sur. Italia en la vieja Europa, e Israel, el centinela en la frontera de oriente medio. Porque solo con la fuerza de las naciones libres puede haber una esperanza global de paz y prosperidad. Esta es la agenda internacional que tiene hoy la Argentina. una agenda de libertad, de progreso, de restauración del gran legado occidental. Porque necesitamos reencontrarnos con las verdades de nuestro pasado, para poder liderar hacia el futuro. Muchas gracias, que dios los bendiga, y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias, ¡Viva la libertad, carajo!".

Previo al momento incómodo, el mandatario argentino arrancó su alocución diciendo "todos mis discursos comienzan con '¡hola a todos!', muchas gracias por hacerme parte de este evento tan importante y por permitirme hablar aquí entre ustedes que son unos verdaderos gigantes”.

Luego, Milei tuvo palabras muy afectuosas para con el anfitrión Trump. "Quiero comenzar primero felicitando al presidente electro Donald Trump por su contundente victoria, por la remontada política más grande de la historia enfrentando a todo el establishment político incluso poniendo en riesgo su propia vida y gracias a eso hoy el mundo es un mundo mucho mejor porque hoy los vientos de libertad soplan muchísimo más fuerte", remarcó. Y agregó: “un verdadero milagro y prueba fehaciente de que las fuerzas del cielo están de nuestro lado”.

El comunismo, siempre una de las victimas predilectas del actual ocupante de la Casa Rosada también tuvo su lugar en el discurso. “En 1848 Marx comenzó aquel panfleto siniestro que fue su manifiesto comunista diciendo que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo, hoy un fantasma distinto recorre el mundo, el fantasma de la libertad”, enfatizó.