Principal diplomático de Irán afirma que EEUU debe cambiar su enfoque para cualquier negociación

Foto de archivo del ministro de Relaciones Exteriores de iran Abbas Araqchi hablando con la prensa en Beirut

Las conversaciones con Estados Unidos son imposibles a menos que Washington cambie su política de presión, dijo el domingo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, mientras Teherán se prepara para responder a la carta del presidente Donald Trump en la que propone negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear.

Trump dijo a principios de este mes que había enviado la carta a la máxima autoridad de Irán, el líder supremo ayatolá Ali Jamenei, advirtiendo que "hay dos formas de tratar con Irán: militarmente, o haciendo un trato".

Jamenei rechazó la oferta de diálogo y afirmó que negociar con el Gobierno de Trump "reforzaría el nudo de las sanciones y aumentaría la presión sobre Irán".

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo el jueves que Teherán respondería pronto tanto a las "amenazas como a las oportunidades" de la carta.

Aunque deja la puerta abierta a un pacto nuclear con Teherán, Trump ha restablecido la campaña de "máxima presión" que aplicó en su primer mandato como presidente, que incluye esfuerzos para reducir a cero las exportaciones de petróleo del país.

Estados Unidos ha emitido cuatro rondas de sanciones a las ventas de petróleo de Irán desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

"En estas condiciones, ya no es posible entablar conversaciones con Estados Unidos. A menos que cambien ciertos enfoques", dijo Araqchi, según la prensa estatal iraní.

"Cuando decimos no a las negociaciones con EEUU, se debe a una historia y una experiencia", sostuvo, refiriéndose a la retirada de Trump del pacto nuclear de 2015 de Teherán con seis grandes potencias en su primer mandato.

Después de abandonar el pacto nuclear en 2018, Trump reimpuso las sanciones que han paralizado la economía de Irán. Un año después, la república islámica empezó a incumplir las restricciones del pacto sobre el programa nuclear y ha superado con creces sus límites.

"En mi opinión, el pacto de 2015 en su forma actual no puede reactivarse. No sería en nuestro interés porque nuestra situación nuclear ha avanzado significativamente y ya no podemos volver a las condiciones anteriores", dijo Araqchi, quien sin embargo destacó que el pacto de 2015 aún podría ser "una base y un modelo para las negociaciones".

Teherán lleva mucho tiempo diciendo que el programa es solo para fines pacíficos.

(Reportaje de Dubai Redacción de Parísa Hafezi Edición de Jamie Freed, David Goodman y Helen Popper)