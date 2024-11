Jorge Rial le dio la peor noticia a Yuyito González: "Le avisaron"

La revelación de Rial sobre el presente de Yuyito y Milei

El periodista y conductor Jorge Rial se refirió a la pareja de el presidente Javier Milei y la conductora Amalia "Yuyito" González y dio a conocer detalles que sobre el complicado momento que atraviesa la "primera dama".

Durante su programa, Argenzuela (C5N), el ex conductor de Intrusos afirmó: "Pobre Yuyito, no quiero estar en los zapatos de ella. El sábado la llaman a las dos de la tarde, era de ceremonial de Presidencia. A esa hora le dicen ‘señora Amalia’, le avisaron va a pasar el auto para llevarla a Olivos. Iba a la cena con Macron y la mujer".

Luego, explicó un inconveniente que tuvo la novia de Javier Milei: "Hay un problema, no conseguís, los diseñadores argentinos son selectivos. El tema es que no consiguió vestido. Se está jugando su continuidad como primera dama, el tema es el temor con el que eligió el outfit. Yuyito tiene picado el boleto, ella lo sabe".

"En el entorno de Milei cada vez se escucha más ‘cómo extrañamos a Fátima Florez’. Lamentablemente, Yuyito no la está pasando bien y la entiendo", disparó Jorge Rial en relación al presente de Yuyito González como pareja del mandatario.

Jorge Rial contó las "ilusiones" de Yuyito de ir a Estados Unidos

Por otro lado, el conductor de Argenzuela afirmó que la ex vedette tenia ilusiones de viajar a Estados Unidos pero no lo hizo por culpa de Javier Milei. "Yuyito está siendo víctima de todo esto, a Estados Unidos no la llevó, ella estaba ilusionada. La semana pasada contamos que fue nominada por su labor en la conducción en los Martín Fierro Latino", aseguró.

Tras esto, Jorge Rial agregó: "Le van a comprar el Martín Fierro. ¿Lo paga Milei o Ciudad Magazine? O lo pagamos entre todos. Ella estaba entusiasmada porque le dijeron ‘viajás porque te lo dan’. Se preparaba para volar este fin de semana y, misteriosamente, decidió suspender su viaje. Yuyito suspendió su viaje porque se confirmó que viene Georgia Meloni".

Jorge Rial dio detalles de los problemas de Yuyito González cómo primera dama

Para cerrar, el fundador de Intrusos sostuvo que Yuyito González no la está pasando del todo bien producto de las presiones de ser pareja del presidente. "Está buscando desesperadamente mostrarle a Milei que ella está óptima para él. Cuando la llaman el sábado, ella se desesperó y llamó a todas sus colaboradoras. Cuando le suena el teléfono, ella fue con ropa que tenía en su ropero. Estaba muy nerviosa el sábado, muy preocupada porque le avisan a último momento. Ella se siente rara. Ella dice ‘esto me está superando’", concluyó.