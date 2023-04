La historia de amor entre Fito Páez y Fabiana Cantilo a lo largo del tiempo

En la actualidad los artistas mantienen un vínculo bastante amistoso. Qué fue lo que pasó con Fito Páez y Fabiana Cantilo.

Fito Páez es uno de los artistas del rock nacional con mayor reconocimiento a nivel nacional. Su carrera musical ha sido bastante exitosa en un camino en el que también aparecieron algunos vínculos sentimentales muy recordados por el compositor. Qué fue lo que pasó con Fito Páez y Fabiana Cantilo.

En diversas oportunidades, Páez recordó a Fabiana en el escenario con la idea de rendir un tributo a uno de sus discos más importantes. En determinado momento, el músico comenzó a tocar los acordes para interpretar el tema Creo, una de las melodías que hacen parte de El amor después del amor, el disco de rock más vendido en el país. "Creo que aún tal vez piensas en mí, creo poder captarlo. Creo al fin nada tiene fin, creo desesperado”, dice la letra de la melodía dedicada a Cantilo.

Ambos cantantes se enamoraron durante la difícil década de los 80. En este caso, del amor pasaron a una amistad que aún perdura. “Era un tipo maravilloso y yo me sentía muy cuidada con él. Aunque éramos dos piscianos y el mundo explotaba. Fue tremenda esa relación. Nos enamoramos como un espadachín del castillo que rescata a la dama. Un delirio total. Hoy tenemos linda relación, pero en ese momento era un delirio”, sostuvo la cantante.

El reconocido cantante argentino quiso recordar uno de sus cumpleaños con un lindo posteo en publicado en redes sociales. “Fabi me preguntó si creía en los ovnis: le contesté que sí. ¿Qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo? Y después nos envolvió el amor. El amor antes del amor. Y volamos desde Urano a Saturno. En Piscis… te amé, te amo y te amaré, luz de todos los astros”, contó Fito.

Es que Cantilo tuvo un espacio muy importante en la vida del nacido en Rosario ya que en varias oportunidades le sirvió de inspiración y además lo ayudó a superar algunos problemas personales como el recordado crimen en donde asesinaron a su tía y a su abuela. “Fabi me sacó de la cama, me agarró de los pelos una tarde, me puso en un auto y me llevó a la sala de ensayo en Caballito y a la sala con Luis Alberto (Spinetta) a ensayar La la la. Eso es salvarle la vida a alguien, ella lo hizo, y no fue la única vez que lo hizo”, sostuvo Fito.

“Argumento irrebatible: nadie puede aburrirse nunca al lado de esta deidad argentina. Su risa retumba en todos los espacios del mundo, tan sonora, inconfundible, irradiando alegría y comunión. Ella siempre porta un argumento, nunca querés tenerla en contra, es una batalla perdida, lo mejor con Fabi es siempre entregar las armas en el primer minuto. Ella sabrá muy bien qué hacer con todo eso”, fue uno de los recuerdos que tuvo el reconocido rockero.