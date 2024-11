Xiaomi Poco X6 Pro a mitad de precio: cómo comprar este celular con descuento

Sorpresa por la diferencia de precio de los celulares en Chile: el Xiaomi POCO X6 Pro es un modelo "potente" que se puede conseguir con descuento.

Muchos argentinos notaron la importante diferencia de precios entre los celulares que se venden en nuestro país y los que se comercializan en Chile, por lo que se emprenden a viajar para conseguir dispositivos a un valor mucho más bajo. Además, en el recorrido también aprovechan para conseguir otros productos de tecnología, indumentaria, repuestos de automóviles y otros bienes. A continuación repasamos el valor de un popular modelo de smartphone de la marca Xiaomi.

Se trata del dispositivo Xiaomi Poco X6 Pro, que tiene un precio promocional de $319.990 chilenos en la tienda virtual de la empresa Falabella, donde se ofrece con un descuento del 38%. Si realizamos la conversión, ese monto equivale a unos $378.400, partiendo del valor del dólar blue. Mientras que baja a 369.800 pesos si se considera el cambio con el dólar MEP. Pero, el costo se eleva considerablemente a $550.400 si un cliente accede al celular mediante el Dólar Tarjeta.

Por su parte, en Argentina, el mismo modelo de Xiaomi se encuentra en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre a un precio de $778.654. Se trata de una diferencia de valor importante y por esa razón muchos argentinos, especialmente aquellos que residen en las provincias de la región de Los Andes, optan por viajar para recorrer los comercios chilenos. Al mismo tiempo, varios prefieren quedarse algunos días y disfrutar de una experiencia de compra más relajada durante fines de semana o feriados.

Volviendo al ejemplo de la compra del celular Xiaomi, una alternativa para realizar compras es adquirir dólares en el mercado informal, para evitar el uso de tarjetas de crédito. Si el cliente utiliza algún plástico emitido por los bancos verá reflejado dos impuestos en sus consumos: el impuesto PAIS, que suma un 30% extra, y una retención adicional del 30% por Ganancias.

Otra opción para reducir los costos es comprar dólar MEP a través del homebanking, ya que tiene un valor más bajo que el dólar blue. Esos dólares permitirán poder usar la tarjeta de crédito en Chile y luego usarlos para pagar el resumen. Para realizar esa maniobra se debe activar el “Stop debit” y utilizar los dólares en cuentas propias para pagar el resumen después del cierre y antes del vencimiento.

Los detalles claves del Xiaomi Poco X6 Pro disponible en Chile

Uno de los primeros puntos más llamativos de este celular “potente” de Xiaomi es su panel táctil, porque viene acompañado de una pantalla CrystalRes con una resolución 1,5 K (2712 x 1220 píxeles). Está desarrollado con tecnología AMOLED y mide 6,67 pulgadas. Esas características permiten una gran resolución y las dimensiones son perfectas para que ver películas y series desde el celular.

El precio del Xiaomi Poco X6 Pro en Chile.

Luego, otro de los aspectos clave del POCO X6 Pro es su autonomía ante una batería con capacidad máxima de 5.000 mAh. De esta manera, el smartphone de Xiaomi puede aguantar más de 19 horas de vídeo, más de 15 horas de navegación y más de 50 horas de reproducción de música. Y si se queda sin energía, su carga rápida de 67 W la recupera al 100 % en apenas 45 minutos.

Finalmente, el dispositivo tiene una protección adicional para su pantalla, ya que viene con Corning Gorilla Glass 5. Además de todo esto, hay que tener claro que es un celular 5G con 512 GB de memoria interna y 12 GB de RAM con un procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Todo lo necesario para una funcionalidad muy rápida y simultánea entre varias aplicaciones.

El precio del Xiaomi Poco X6 Pro en Argentina.

Furor por el truco para comprar barato en Chile sin viajar

Por otra parte, cabe mencionar que si no podés viajar, existe una alternativa que te permite comprar barato en Chile sin viajar. Lo único que vas a necesitar es un celular y conexión a Internet. Se trata de Grabr, una aplicación a través de la cual los turistas pueden realizar compras en el extranjero y recibir productos en su país, como si se tratara de un shopping virtual. En las últimas semanas, se popularizó debido a lo práctica que resulta para quienes no quieren o no pueden viajar presencialmente. Para esto, se coordina con un turista, que acepta traerte el producto a cambio de una ganancia extra de dinero para financiar sus traslados.

En caso de que quieras ser el turista que viaja y compra para ganar dinero, también podés hacerlo. Se calcula que en 2023, estas personas ganaron hasta 1000 USD. "Las recompensas son por lo general de entre un 10% y un 20% del valor del producto. Los artículos tecnológicos o de lujo son los que dejan más dinero, porque sus comisiones son más altas y su tamaño permite traer varios en un mismo viaje", anunció Grabr.