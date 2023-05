Tensión en la casa de Fabiana Cantilo por los dichos sobre la serie de Fito Páez: "Me voy"

Fabiana Cantilo publicó un video en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores. El ineperado momento que vivió la artista en la puerta de su casa.

Fabiana Cantilo realizó un contundente descargo en sus redes sociales por un hecho peligroso ocurrido afuera de su casa. La artista, que se había manifestado en contra del enfoque de la serie furor de Fito Páez El amor después del amor por Netflix, se lamentó por esta situación y advirtió que se irá del país.

"Hola chicos y chicas. Gracias por la solidaridad de lo que me pasó que no quiero decir mucho así no lo levantan mucho de ningún lado. Pongo cámaras, chapa y chau, se entiende", expresó al inicio del video que publicó a través de sus historias de Instagram. La cantante no dio detalles sobre qué es lo que hicieron en la puerta de su casa pero aseguró que tomará cartas en el asunto.

En los próximos días, Cantilo se irá de viaje por un largo tiempo en el marco de una gira internacional con su banda, por lo que advirtió: "Me voy a Europa pero acá quedan un par de personas, por si acaso". Cabe recordar que había hecho comentarios en contra de algunas cuestiones vinculadas a El amor después del amor, la serie que repasa la vida de Fito Páez, y se presume que la persona que atacó su casa lo hizo por eso.

"Si el que vandalizó mi casa está mirando: Hacé otra cosa de tu vida flaco o flaca. Todo bien, demasiado odio. No soy el enemigo yo", sostuvo. "Yo no soy el enemigo, es una buena frase, ¿no? Qué loco chicos, todo junto, mucho... Es mucho para mí, pero agradezco. Todo lo que está pasando es un montón", concluyó la artista.

Fabiana Cantilo redobló la apuesta sobre la serie de Fito Páez: "Hay que tener cuidado"

Luego de brindar polémicas declaraciones sobre El Amor Después del Amor, la serie biográfica de Fito Paéz que estrenó Netflix, Fabiana Cantilo volvió a hablar sobre el tema para hacer un par de aclaraciones. La cantante generó gran controversia tras redoblar la apuesta y asegurar que "hay que tener cuidado con lo que se dice".

Días después del estreno de la serie, Cantilo grabó una historia para su cuenta de Instagram y aseguró que "mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son", pero que "no iba a dar sus declaraciones porque es muy fuerte todo", entre otras palabras. Por supuesto que esto generó gran controversia y rápidamente fue replicada en muchos medios, motivo por el que la cantante decidió volver a hablar del tema.

Nuevamente a través de Instagram, la intérprete de Mi Enfermedad confesó: "Seres, no estoy enojada". "Ay Dios, se entendió todo mal. Qué lindo sol, qué lindo día, qué lindo todo. A veces mi tono es medio raro", agregó la artista. En este marco, la cantante dio a entender que su mensaje original se había malinterpretado y quería explicarse mejor.

En este marco, Fabiana sentenció: "Estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice". Luego, finalizó su mensaje con un divertido juego de palabras: "Páez y amor, viejo".