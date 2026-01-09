Rodolfo Barili anunció en redes que se fue del país: "Este momento".

Rodolfo Barili sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de la Argentina para concretar un viejo anhelo personal. El periodista viajó a Nueva York acompañado por sus dos hijos, Dante y Benicio, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en la Gran Manzana.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador compartió un álbum de fotos que retrata la felicidad del grupo en los puntos más icónicos de la ciudad. En una de las postales más emotivas, se los ve a los tres abrazados sobre el mosaico de "Imagine" en Strawberry Fields, el sector del Central Park que homenajea a John Lennon.

El itinerario incluyó paradas obligadas como el famoso Toro de Wall Street y una navegación en ferry con el horizonte de Manhattan de fondo. Sin embargo, el toque bien argentino lo dieron al posar orgullosos con una bandera de San Lorenzo en una vereda neoyorquina, justo frente a un cartel que rezaba "Mostrador Charly García".

El agradecimiento a la "artífice" del plan

Barili acompañó las imágenes con un texto cargado de gratitud: "¡Hablame de sueños! Gracias hijos por este viaje hermoso juntos. Gracias vida por este momento. Los 3, con ojos enormes, mirando y riendo en NY". Además, el conductor no se olvidó de Lara Piro, su pareja, a quien señaló como la gran responsable de la logística de la escapada: "Gracias amor por empujar y planificar como una IA humana".

El posteo que compartió Rodolfo Barili.

La publicación se llenó de comentarios, destacándose el de su hijo Benicio: "Te amo, viejo. Gracias a vos por todo".