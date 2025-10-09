El desgarrador adiós de Rodolfo Barili a Miguel Ángel Russo: "Hasta el último suspiro"

El mal momento de Rodolfo Barili: "La partida de alguien".

El conductor televisivo Rodolfo Barili hizo una emotiva despedida al aire de la pantalla de Telefe. Qué dijo Barili en Telefe Noticias, el programa que comanda.

El conductor hizo referencia a la muerte del entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, la "partida de alguien que conocemos todos". Russo falleció el miércoles por la tarde, después de varios días en internación domiciliaria.

"Se puede ser exitoso en la vida, se pueden obtener resultados. Ganarse el cariño de todos, eso es otra liga. Y esa liga ha jugado Miguel Ángel Russo, querido y respetado por todos", expresó Barili, quien agregó: "El fútbol era su felicidad, y así se fue: como técnico, haciendo lo que amaba hasta el último suspiro. Nadie lo obligó a nada, fue su decisión. Irse con las botas puestas, fiel a su pasión, la pelota".

Por último, el conductor de Telefe Noticias concluyó: "El de arriba, de vez en cuando, también necesita llevarse a buenos tipos para su equipo. Gracias, Miguelo, gracias".

Miguel Ángel Russo murió el miércoles por la tarde.

La muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años

A los 69 años, Miguel Ángel Russo murió el miércoles por la tarde. El entrenador de Boca falleció luego de haberse tratado desde hace varios años por un cáncer de próstata que lo aquejaba. "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", expresó el Xeneize en sus redes sociales, y añadió: "Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".