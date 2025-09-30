Tensión en los Martin Fierro: Rodolfo Barili se la pudrió a los que "buscan sobres"

Rodolfo Barili le apuntó a los que "buscan sobres" en el periodismo.

Este último lunes 29 de septiembre por la noche se llevó a cabo una nueva entrega de los Martín Fierro, el icónico premio que año tras año convoca a los principales exponentes de la televisión argentina, reconociendo tanto a los mejores programas como a aquellos trabajadores que se desempeñaron de manera excelsa en sus respectivos roles.

Una de las ternas que más atención atrajo fue la de Mejor Labor Periodística Masculina, que tenía entre sus nominados a Rodolfo Barili; Nelson Castro y Claudio Rigoli. Fue el primero de ellos quien se quedó con el galardón, y aprovechó la pantalla para dejar un mensaje sumamente contundente sobre el trabajo de prensa.

Rodolfo Barili y su mensaje en los Martín Fierro

Rodolfo Barili se llevó el Martín Fierro a la Labor Periodística Masculina.

Una vez arriba del escenario, el conductor expresó: "Me ha tocado estar acá arriba, he tenido el honor de estar acá, con un montón de premios colectivos pero no uno individual. Quiero compartirlo antes que nada con Claudio y con Nelson". En alusión a sus compañeros de terna, apuntó: "En estos momentos donde se apunta con el dedo a los que hacemos periodismo, es un buen ejemplo, los tres somos distintos. En la Argentina y en el mundo hay tanto periodismo como periodistas ejercen la profesión. Es un ejercicio individual. No hay ni buenos, ni malos. Distintos. Y lo mejor que le puede pasar a la gente es tener un montón de opciones para elegir todos los días".

Seguido a ello, explicó: "Yo seguiré creyendo siempre en el periodismo decente, en los hombres y mujeres que se levantan a la mañana y eligen buscar la verdad y contarla, bancarse las consecuencias sin censura previa. En el periodismo decente y en la ética que debe rodear a la labor periodística".

Finalmente, le dejó un mensaje a "los chicos que estudian periodismo en estas épocas de confusiones": "Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerlas, no esta; si buscan sobres, al correo. Ahora, si les quema la verdad; si les jode la injusticia; si no se bancan que los narcos terminen matando pibas sin importar de qué lado de la General Paz están, bienvenidos. Esta es la pasión más linda del planeta, se los aseguro".