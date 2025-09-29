Todo lo que hay que saber sobre la transmisión de los Premio Martín Fierro.

La televisión argentina se prepara para su velada más esperada: este lunes 29 de septiembre se llevará a cabo la 53° edición de los Premios Martín Fierro de la Televisión. Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la ceremonia tendrá lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será transmitida en vivo por Telefe con la conducción de Santiago del Moro. La expectativa es enorme, no solo por las figuras que se darán cita, sino también por los shows, los premios y los homenajes que prometen una noche inolvidable.

La presentación de los nominados se realizó en una edición especial de Cortá por Lozano, tras el partido entre Ecuador y Argentina. Allí, Luis Ventura, presidente de APTRA, acompañado por Verónica Lozano, Laura Ubfal, Juariu, Pía Shaw y Vicky Xipolitakis, reveló a los candidatos de cada categoría. Entre los rubros más comentados están Reality, con Cantando 2024 (América TV), Gran Hermano 2024 (Telefe) y Expedición Robinson (Telefe). En la categoría de Big Show están nominados Bake Off famosos (Telefe), La noche perfecta (eltrece) y Noche al Dente (América).

En cuanto a las ternas de conducción femenina competirán Juana Viale, Wanda Nara, Verónica Lozano, Susana Giménez, Mariana Fabbiani y Pamela David, y masculina, con Darío Barassi, Iván de Pineda, Santiago del Moro y Guido Kaczka. También se destaca la categoría de actor protagónico, en la que figuran Guillermo Francella y Gabriel Goity por El Encargado, y Benjamín Vicuña por Terapia Alternativa, mientras que en actriz protagónica compiten Isabel Macedo (Margarita), Natalia Oreiro (Santa Evita, Iosi) y Carla Peterson (Terapia Alternativa).

A qué hora será y por dónde se transmitirán los Premios Martín Fierro

Telefe preparó una cobertura especial para que el público no se pierda ningún detalle. Desde las 17 comenzará La Previa, con Pía Shaw y Sofi Martínez, mientras que a las 19 se desplegará la alfombra roja con la participación de Zaira Nara, Iván de Pineda, Momi Giardina, Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez. A las 21 tendrá lugar la ceremonia principal, con Santiago del Moro como anfitrión. En paralelo, Streams Telefe ofrecerá una transmisión digital desde las 18, con Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi, además de Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrando el detrás de escena y entrevistas exclusivas a los ganadores.

Cuál será el menú de los Premios Martín Fierro

Además de la competencia, la gala sorprenderá con un menú de lujo de cuatro pasos. Los invitados disfrutarán de snacks de pollo confitado con crema de aguacate, cremoso de arveja y un domo de queso azul con alioli. Como entrada, burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas. El plato principal será costilla de novillo en cocción lenta con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas y bruselas. Para quienes elijan la opción vegetariana, habrá hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor y fondo de hongos al limón. El postre cerrará con texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos y licor, una verdadera tentación.