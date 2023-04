El amor después del amor: de dónde viene el movimiento de pelo típico de Fito Páez

Ivos Hochman, actor que interpretó a Fito Páez en la nueva serie de Netflix, reveló cómo se originó el movimiento de pelo típico que hace el icónico rockero en sus shows.

Netflix estrenó El amor después del amor, serie de 8 capítulos que aborda aspectos claves de la vida del mítico rockero Fito Páez, y ya salió a la luz la resolución de uno de los grandes misterios en torno a la figura del popular artista. ¿Cómo se originó su característico bamboleo de pelo?

En una entrevista con El Destape, el actor Ivos Hochman -encargado de interpretar a Fito en su juventud y primeras décadas de fama en la música- reveló que tuvo un encuentro con Fito previo al rodaje de la serie en donde el artista le contó algunos datos claves sobre su vida. "Tuvo algunas intervenciones muy interesantes. Me habló del contacto con el piano y de cómo se originó y de dónde salió su famoso movimiento del pelo", explicó.

Luego de mencionar el conocido movimiento que Fito hace con su pelo en sus recitales, el actor ahondó en esta curiosidad y reveló: "Hay dos respuestas. La primera viene del momento en que Charly García lo ponía a tocar de espaldas en los shows y de la desesperación que esto le provocaba a Fito. Él me dijo que hacía eso porque quería ser visto y reconocido por su ídolo". "También, cuando me puse a investigar en torno a los movimientos de Fito, sentí que los hacía para llamar la atención de su padre y su madre, con quien no pudo tener contacto", agregó Hochman.

"Es increíble haber interpretado a Fito Páez, sobre todo por una cuestión muy particular. No sé si alguna vez pusiste música muy fuerte en tu casa e hiciste de cuenta que tocabas todos los instrumentos con tu imaginación, pero para mí la sensación fue esa durante 6 meses. Jugué a ser una estrella de rock", sumó Hochman. En ese sentido, agregó: "Fito forma parte de la historia del rock argentino y también de mi historia de vida en relación a la música. Fue muy emocionante haber podido transitar sus amores y turbulencias en la ficción. Me sentí identificado en la forma en la que él puede hacer frente a esa oscuridad y ese dolor trágico con la música. Fito es una persona muy luminosa".

Quiénes actúan en la serie de Fito Páez

Fito Páez es interpretado por el actor Iván Hochman en su versión adulta y también por Gaspar Offenhenden, quien aparece durante su etapa de infancia. El resto del reparto se completa con Micaela Riera (Fabiana Cantilo), Martín "Campi" Campilongo (Rodolfo Páez), Andy Chango (Charly García), Julián Kartun (Luis Alberto Spinetta), Daryna Butryk (Cecilia Roth), Joaquín Baglietto (Juan Carlos Baglietto), Javier Morado (Andrés Calamaro), Dante Bruni (Federico Moura), Pablo Turturiello (Marcelo Moura) y Tomás Raimondi (Julio Moura), entre otros.