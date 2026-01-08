De Rossi quiere llevarse a una figura del River de Gallardo

A pedido del entrenador, el Genoa hizo una oferta formal a River

El mercado de pases en distintas partes del mundo se encuentra abierto y esto genera que se haya registrado un interés más que particular, debido a que Daniele De Rossi quiere quedarse con un jugador que forma parte del once titular de River Plate. Una baja que Marcelo Gallardo sentirá bastante en caso de que la operación se concrete.

Mientras que el "Millonario" se encuentra realizando la pretemporada en San Martín de Los Andes, se conoció que Genoa de Italia se contactó de manera formal con un representante argentino para quedarse con un jugador que está moviéndose bajo las órdenes del "Muñeco". Una sorpresa porque implica la pérdida en una posición en la que se pretende sumar un refuerzo como es el caso de Jhohan Romaña.

Es muy probable que Martínez Quarta se quede en el Millonario

De acuerdo con la información que surge, De Rossi hizo un pedido a los directivos del conjunto genovés para que traten de sumar a Lucas Martínez Quarta. La propuesta formal que llegó a River es una ofrece un préstamo por una temporada y la posibilidad de comprar su ficha en caso de que haya un rendimiento aceptable. Lo más probable que la misma sea rechazada porque se trata de una pieza fija de la defensa.

Además, se debe considerar que el "Millonario" compró al defensor en el mercado de pases de verano del 2025 a la Fiorentina por medio de una inversión de 7 millones de euros. Es muy poco probable que el Genoa esté dispuesto a dejar un monto similar en caso de querer quedarse con la ficha del jugador. Por ende, las chances de que las charlas avancen con el paso de los días son casi nulas.

Los defensores que River colocó como transferibles en 2026

En la lista de jugadores que Marcelo Gallardo consideró como "transferibles" se encuentra Sebastián Boselli que desde su regreso de Estudiantes de La Plata no sumó más de 10 partidos. El uruguayo nuevamente podría llegar a marcharse en este mercado de pases. Se estima que la idea es desprenderse de la ficha de manera definitiva, porque no sería del gusto del "Muñeco".

Mientras que el otro jugador que fue invitado a buscar propuestas para salir del plantel de River es Paulo Díaz. Uno que habría cumplido un ciclo con la banda roja. Aunque es bastante complicado que pueda marcharse porque dispone de un salario elevado para lo que es el fútbol argentino y de la región sudamericana. También es necesario señalar que tiene una cláusula de salida que ronda en los 10 millones de euros. No obstante, los directivos podrían llegar a negociar la venta de su pase en 5 millones.

River mejoró la oferta por Jhohan Romaña

La última propuesta de River de manera formal a San Lorenzo por Romaña es de 2.5 millones de dólares por el 50% de la ficha y la posibilidad que el otro porcentaje restante sea adquirido en 3 millones. De esta manera, el club se asegura los 5 millones que pretende para desprenderse del jugador. Una propuesta que fue presentada en la tarde del miércoles y que con el paso de las horas se conocerá su aprobación o rechazo.