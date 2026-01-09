Microsoft adelantó las tendencias 2026 y resumió cómo se usó Copilot en 2025

La inteligencia artificial dejó de ser una novedad para convertirse en parte de la rutina diaria. Así lo demuestra el nuevo análisis presentado por Microsoft, que estudió 37,5 millones de conversaciones desidentificadas con Copilot durante 2025 para entender cómo las personas ya integran la IA en su vida cotidiana.

A partir de ese uso real, la compañía no solo trazó un mapa de hábitos y necesidades actuales, sino que también identificó las siete tendencias clave que marcarán el rumbo de la IA en 2026, con un foco cada vez más puesto en la colaboración entre humanos y tecnología.

Cómo se usó Copilot en la vida cotidiana durante 2025

El análisis muestra que Copilot se consolidó como un asistente transversal. En dispositivos móviles, los temas de salud y bienestar dominaron las consultas: desde seguimiento de rutinas hasta dudas frecuentes sobre autocuidado. En paralelo, el uso laboral se concentró en los días de semana, mientras que los fines de semana crecieron las interacciones vinculadas a videojuegos y entretenimiento.

También aparecieron patrones llamativos: picos de consultas sobre relaciones en febrero, un uso nocturno asociado a religión y filosofía, y búsquedas sobre viajes concentradas en horarios de traslado. Más allá de la información puntual, Microsoft detectó un cambio relevante: creció el uso de Copilot para pedir consejos personales, una señal clara de que la IA ya no se usa solo para “buscar”, sino para acompañar decisiones.

De responder a colaborar: el cambio que se verá en 2026

Con esa base, Microsoft proyecta que 2026 será el año en que la IA pase de responder consultas a colaborar activamente con las personas. El foco estará en ejecutar tareas, coordinar procesos y amplificar capacidades humanas, tanto en el trabajo como en ámbitos personales.

Las siete tendencias de IA que marcarán 2026

Según Microsoft, estas serán las claves del próximo año:

IA como colaboradora del trabajo humano, permitiendo que equipos pequeños encaren proyectos más ambiciosos. Agentes de IA más seguros y confiables, con identidad y accesos controlados desde el diseño. IA como apoyo clave en salud, tanto para usuarios como para profesionales, ante la creciente demanda del sistema. Aceleración de la ciencia, con IA asistiendo en hipótesis, análisis y diseño de experimentos Nueva etapa en desarrollo de software, donde la IA entenderá el contexto completo del código y sus repositorios. Infraestructura de IA más eficiente y sostenible, priorizando calidad de resultados por sobre escala. Avances en computación cuántica junto a IA, con impacto potencial en medicina, energía y materiales.

Un 2026 más cercano y colaborativo

Lo observado en 2025 confirma que la IA ya es un apoyo cotidiano y anticipa un 2026 donde su rol será más profundo y proactivo. Para Microsoft, el desafío no será solo tecnológico, sino también de confianza y protección, claves para que esta adopción se traduzca en beneficios reales para personas, empresas y sistemas críticos como la salud y la seguridad digital.