Microsoft reveló qué requisitos se necesitarán para videojuegos en PC en 2026

Microsoft dio a conocer sus recomendaciones oficiales para armar o actualizar un PC gamer de cara a 2026, con el objetivo de garantizar un rendimiento sólido en juegos actuales y futuros, aprovechando al máximo Windows 11 y las tecnologías del ecosistema gaming. Las especificaciones apuntan tanto a jugadores casuales como a entusiastas que buscan la mejor experiencia gráfica posible.
En líneas generales, la compañía propone configuraciones claras según resolución y nivel de exigencia, contemplando procesadores, placas de video y componentes clave que ya marcan el estándar para el gaming en PC en 2026. La idea es simple: evitar cuellos de botella y asegurar compatibilidad con funciones como DirectStorage y Ray Tracing.
Los tres perfiles de PC gamer recomendados para 2026
Microsoft divide sus sugerencias en tres perfiles bien definidos, según la resolución objetivo y la calidad gráfica esperada.
- Gaming básico (1080p, calidad media): para jugar en Full HD de forma fluida, sin trazado de rayos, se recomienda un AMD Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-12400, junto con una NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER o AMD Radeon RX 6600. Es una configuración equilibrada, ideal para quienes priorizan estabilidad y buen rendimiento sin gastar de más.
- Gaming intermedio (1440p, calidad alta): el salto a 1440p implica mayores exigencias. En este nivel, Microsoft sugiere Ryzen 5 7600 o Core i5-13600K, acompañados por una RTX 3060 Ti, RTX 4060 Ti o Radeon RX 6700 XT. Es el segmento que más crece, impulsado por monitores de mayor resolución y tasas de refresco altas.
- Alta gama (4K, calidad máxima): para jugar en 4K con todo al máximo, las referencias pasan por Ryzen 7 7800X3D o Core i7-13700K, junto a una NVIDIA RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XTX, apuntando a altas tasas de cuadros incluso con Ray Tracing activado.
Componentes clave para un PC gamer en 2026
Más allá del CPU y la GPU, Microsoft destaca otros elementos fundamentales. 16 GB de RAM siguen siendo el estándar, aunque 32 GB resultan ideales para juegos exigentes o uso intensivo de mods. En almacenamiento, un SSD NVMe M.2 de 1 TB ya es prácticamente obligatorio para aprovechar DirectStorage y reducir tiempos de carga.
La placa base debe asegurar compatibilidad con DDR4 o DDR5, contar con slots M.2 y ofrecer una entrega de energía confiable, clave para la estabilidad y la vida útil del equipo.
Periféricos y accesorios recomendados
Para completar la experiencia, se sugieren monitores de 144 Hz o más, teclados mecánicos, mouse con buena respuesta y auriculares con sonido envolvente. Además, Windows mantiene compatibilidad total con controles de Xbox y dispositivos portátiles, ofreciendo un ecosistema flexible para todo tipo de jugadores.