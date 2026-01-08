Comunicación satelital, rendimiento y diseño: así es el nuevo celular de INFINIX

Con presencia confirmada en el CES 2026, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo que se realiza del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Infinix anticipó una serie de desarrollos que buscan marcar un nuevo rumbo en la industria móvil. El foco está puesto en tres ejes clave: comunicación satelital, rendimiento sostenido y diseño innovador, con un smartphone que promete llevar estas características a un nivel inédito dentro del segmento.

Durante el evento —y en el marco de CES ShowStoppers— la compañía presentó avances que no solo amplían las capacidades tradicionales de los teléfonos inteligentes, sino que también apuntan a resolver limitaciones históricas vinculadas a la conectividad y el uso intensivo del hardware.

Comunicación satelital: un salto en conectividad global

Uno de los anuncios más relevantes de Infinix en CES 2026 es el adelanto de su nueva tecnología de comunicación satelital, pensada para integrarse de forma nativa en un smartphone. Según la marca, se trata de una solución sin precedentes en el mercado móvil, ya que permitirá comunicaciones satelitales con cobertura en Europa, África, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático.

Este desarrollo apunta a ofrecer conectividad en contextos donde las redes tradicionales no están disponibles, ya sea por razones geográficas, infraestructura limitada o situaciones de emergencia. Infinix asegura que su implementación busca ser fluida, accesible y orientada al uso cotidiano, diferenciándose de otras propuestas más restrictivas o experimentales vistas hasta ahora.

Rendimiento sostenido y refrigeración silenciosa

Más allá de la conectividad, Infinix también puso el foco en uno de los grandes desafíos del rendimiento móvil actual: el control de la temperatura. En CES 2026, la compañía mostrará su Tecnología de Gestión Térmica Extrema, que incorpora el primer ventilador piezoeléctrico integrado de la industria.

Este sistema está diseñado para ofrecer una refrigeración eficiente y silenciosa, permitiendo mantener el rendimiento del dispositivo incluso bajo cargas exigentes como gaming, multitarea intensiva o uso prolongado de aplicaciones pesadas. La propuesta busca resolver uno de los puntos críticos de los smartphones de alto desempeño sin comprometer el diseño ni la experiencia de uso.

Diseño y experiencia móvil como eje central

Infinix también remarcó que estas innovaciones técnicas se integran dentro de una visión más amplia, donde el diseño audaz y la experiencia del usuario cumplen un rol central. La marca adelantó que sus próximos dispositivos combinarán estética, ergonomía y potencia, alineados con su estrategia de llevar tecnologías avanzadas a un público más amplio.

Si bien aún no se revelaron detalles finales sobre fechas de lanzamiento o disponibilidad por regiones, el paso de Infinix por CES 2026 deja en claro su intención de posicionarse como un actor relevante en la próxima etapa de la evolución móvil, con propuestas que van más allá de lo convencional.