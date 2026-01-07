Iphones a menos de 400 mil pesos: cuándo y cómo participar de la subasta del Banco Ciudad.

El Banco Ciudad subasta varios modelos de iPhone a través de su página online. Quienes quieran participar, deberán de registrarse y pujar por los celulares que estarán disponibles a partir del 15 de enero. En esta fecha se ofertarán estos equipos en diferentes tandas, que irán desde las 11 de la mañana hasta las 18 hs.

Cuáles son los modelos que se subastan y a qué precio

Los modelos que se subastan a través de la página oficial de Banco Ciudad son el iPhone 15, iPhone 13 e iPhone 12, todos por un precio base menor a 400 mil pesos argentinos. En lo que refiere al iPhone 16, también será subastado, pero su precio es levemente mayor, superando la cifra antes mencionada. Los valores difieren en torno al modelo y su memoria. En total son 43 los equipos por los que se podrá pujar.

Cómo participar de la subasta de iPhones del Banco Ciudad

La subasta de los 43 iPhones incautados por ARCA será completamente digital, lo que le permite a personas de todo el país poder participar, siempre que se cumplan algunos requisitos previos. A continuación te detallamos cómo participar: