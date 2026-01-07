iPhones a menos de 400 mil pesos: cuándo y cómo participar de la subasta del Banco Ciudad

El Banco Ciudad subasta varios modelos de iPhone a través de su página online. Quienes quieran participar, deberán de registrarse y pujar por los celulares que estarán disponibles a partir del 15 de enero. En esta fecha se ofertarán estos equipos en diferentes tandas, que irán desde las 11 de la mañana hasta las 18 hs.
Cuáles son los modelos que se subastan y a qué precio
Los modelos que se subastan a través de la página oficial de Banco Ciudad son el iPhone 15, iPhone 13 e iPhone 12, todos por un precio base menor a 400 mil pesos argentinos. En lo que refiere al iPhone 16, también será subastado, pero su precio es levemente mayor, superando la cifra antes mencionada. Los valores difieren en torno al modelo y su memoria. En total son 43 los equipos por los que se podrá pujar.
Cómo participar de la subasta de iPhones del Banco Ciudad
La subasta de los 43 iPhones incautados por ARCA será completamente digital, lo que le permite a personas de todo el país poder participar, siempre que se cumplan algunos requisitos previos. A continuación te detallamos cómo participar:
- Registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad: el primer requisito es crear una cuenta en el sitio web del Banco Ciudad destinado a subastas electrónicas. El registro es gratuito y está habilitado para cualquier persona física o jurídica. Durante este paso se solicitan datos personales básicos y la validación de identidad.
- Suscribirse a la subasta de iPhones de ARCA: una vez registrado, el usuario debe buscar la subasta correspondiente a los iPhones de ARCA y suscribirse específicamente a ese remate. Esta inscripción debe realizarse antes de la fecha límite, que suele establecerse uno o dos días previos a la subasta del 15 de enero de 2026.
- Verificar si el lote requiere caución previa: algunos lotes pueden exigir el pago de una caución como condición para habilitar la oferta. Este monto funciona como garantía y se informa claramente en la descripción de cada lote. En caso de no resultar ganador, la caución se devuelve según los plazos establecidos.
- Ofertar de manera online el día del remate: con la inscripción confirmada y, si corresponde, la caución abonada, el usuario queda habilitado para ofertar. Todas las pujas se realizan de forma digital desde la plataforma del Banco Ciudad, sin necesidad de presentarse de manera presencial.
- Seguir el resultado y completar el pago si se gana el lote: finalizada la subasta, el sistema informa a los ganadores. Quienes resulten adjudicatarios deberán completar el pago y cumplir con las condiciones establecidas para el retiro de los iPhones.