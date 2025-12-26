WhatsApp cambia para siempre en iPhone: los cambios de la app antes de que termine el 2025

El cambio no solo le da a WhatsApp un aspecto más moderno, sino que también mejora la experiencia de uso con efectos visuales, animaciones y una navegación más fluida que se integra mejor con el sistema operativo de los iPhone.

La renovación forma parte de una tendencia reciente en la interfaz de WhatsApp para iOS y llega después de meses de pruebas en versiones beta. Se trata de una evolución significativa de la apariencia que muchos usuarios ven desde versiones anteriores de la app y que pretende actualizar su estética sin alterar su familiaridad.

Nueva estética Liquid Glass: diseño más limpio y fluido

El cambio visual más notable es la adopción de elementos translúcidos y efectos de profundidad inspirados en el diseño Liquid Glass de Apple, que iOS 26 introdujo como su nueva estética para interfaces. Esta línea de diseño combina transparencias, capas flotantes y animaciones suaves para ofrecer una sensación más “líquida” y moderna en toda la interfaz.

En WhatsApp, este lenguaje se traduce en una barra de navegación inferior más ligera, con botones y menús redondeados que parecen flotar por encima del contenido, y paneles semitransparentes que permiten ver el fondo detrás de ellos.

Transparencias, movimiento y profundidad

Además de la reorganización visual, el nuevo diseño introduce animaciones más suaves al interactuar con la app y elementos que responden dinámicamente al desplazamiento y toques del usuario, brindando una estética más envolvente. Los menús, botones y barras superiores ahora exhiben un aspecto más limpio y ligero que se alinea con las guías de diseño de iOS 26.

El teclado dentro de WhatsApp también adoptó partes de esta actualización visual, con un aspecto translúcido y moderno que favorece la continuidad estética entre la app y el sistema de Apple.

Integración con iOS 26

Estos cambios llegan en paralelo al lanzamiento y adopción de iOS 26 en los iPhone, que trajo una interfaz completamente renovada con Liquid Glass como tema central desde septiembre de 2025.

La ambientación visual no solo es estética: busca que WhatsApp se sienta más cohesionado con el resto del sistema operativo, aprovechando elementos de profundidad, reflejos y diseño neumórfico que el lenguaje Liquid Glass hace posible.

¿Qué significa para los usuarios?

Aunque no todas las funciones internas de WhatsApp cambian con esta actualización, la experiencia visual y de navegación sí se transforma. Los usuarios de iPhone verán una app más moderna, con una sensación de fluidez y coherencia con el entorno de iOS, y elementos de interfaz que se sienten más naturales y agradables a la vista.

La actualización se está desplegando de forma gradual a través de la App Store y puede tardar unos días o semanas en llegar a todos los dispositivos compatibles, dependiendo de la región y el modelo de iPhone.