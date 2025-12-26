EN VIVO
Whatsapp

WhatsApp cambia para siempre en iPhone: los cambios de la app antes de que termine el 2025

WhatsApp comenzó a desplegar en iPhone una actualización visual profunda que redefine su diseño en los dispositivos de Apple, adoptando el lenguaje estético conocido como Liquid Glass —introducido con iOS 26— antes de que finalice el 2025.

26 de diciembre, 2025 | 14.56

 

El cambio no solo le da a WhatsApp un aspecto más moderno, sino que también mejora la experiencia de uso con efectos visuales, animaciones y una navegación más fluida que se integra mejor con el sistema operativo de los iPhone.

La renovación forma parte de una tendencia reciente en la interfaz de WhatsApp para iOS y llega después de meses de pruebas en versiones beta. Se trata de una evolución significativa de la apariencia que muchos usuarios ven desde versiones anteriores de la app y que pretende actualizar su estética sin alterar su familiaridad.

Nueva estética Liquid Glass: diseño más limpio y fluido

El cambio visual más notable es la adopción de elementos translúcidos y efectos de profundidad inspirados en el diseño Liquid Glass de Apple, que iOS 26 introdujo como su nueva estética para interfaces. Esta línea de diseño combina transparencias, capas flotantes y animaciones suaves para ofrecer una sensación más “líquida” y moderna en toda la interfaz.

En WhatsApp, este lenguaje se traduce en una barra de navegación inferior más ligera, con botones y menús redondeados que parecen flotar por encima del contenido, y paneles semitransparentes que permiten ver el fondo detrás de ellos. 

Transparencias, movimiento y profundidad

Además de la reorganización visual, el nuevo diseño introduce animaciones más suaves al interactuar con la app y elementos que responden dinámicamente al desplazamiento y toques del usuario, brindando una estética más envolvente. Los menús, botones y barras superiores ahora exhiben un aspecto más limpio y ligero que se alinea con las guías de diseño de iOS 26.

El teclado dentro de WhatsApp también adoptó partes de esta actualización visual, con un aspecto translúcido y moderno que favorece la continuidad estética entre la app y el sistema de Apple.

Integración con iOS 26

Estos cambios llegan en paralelo al lanzamiento y adopción de iOS 26 en los iPhone, que trajo una interfaz completamente renovada con Liquid Glass como tema central desde septiembre de 2025.

La ambientación visual no solo es estética: busca que WhatsApp se sienta más cohesionado con el resto del sistema operativo, aprovechando elementos de profundidad, reflejos y diseño neumórfico que el lenguaje Liquid Glass hace posible.

MÁS INFO

¿Qué significa para los usuarios?

Aunque no todas las funciones internas de WhatsApp cambian con esta actualización, la experiencia visual y de navegación sí se transforma. Los usuarios de iPhone verán una app más moderna, con una sensación de fluidez y coherencia con el entorno de iOS, y elementos de interfaz que se sienten más naturales y agradables a la vista.

La actualización se está desplegando de forma gradual a través de la App Store y puede tardar unos días o semanas en llegar a todos los dispositivos compatibles, dependiendo de la región y el modelo de iPhone.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas