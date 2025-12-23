WhatsApp prueba una función para mejorar los Canales

La novedad comenzó a habilitarse para algunos usuarios del programa beta de WhatsApp para Android.

Con esta función, WhatsApp busca aumentar el engagement y romper con el consumo pasivo de contenidos. Los seguidores ya no solo leen actualizaciones: ahora pueden participar, responder preguntas y recibir feedback inmediato. Es un paso más en la estrategia de Meta para que los Canales se parezcan cada vez menos a un simple tablón informativo y más a un espacio social dinámico.

Qué es Channel Quiz y cómo funciona

Los administradores que ya tienen acceso a Channel Quiz encuentran la opción dentro del menú de adjuntos del Canal, junto a herramientas conocidas como Encuestas y Preguntas. El funcionamiento es simple e intuitivo: se escribe una pregunta, se agregan varias opciones de respuesta y, antes de publicar, se marca cuál es la correcta.

La experiencia del usuario está pensada para ser rápida y entretenida. Al responder un quiz, WhatsApp valida la elección al instante. Si la respuesta es correcta, aparece una animación con confeti; si no lo es, la interfaz también lo indica claramente. Todo sucede en segundos, sin salir del Canal.

Métricas y privacidad: el valor para los administradores

Uno de los puntos fuertes de esta nueva función está del lado de quienes gestionan Canales. Los administradores pueden acceder a estadísticas detalladas: cuántas personas respondieron cada opción y quiénes participaron. En el caso de contactos guardados, se muestra la identidad completa; para seguidores que no están en la agenda, solo se ve la foto de perfil pública, sin exponer el número de teléfono.

Disponibilidad y lo que viene

Por ahora, Channel Quiz está disponible solo para un grupo limitado de usuarios beta en Android, aunque WhatsApp suele habilitar estas funciones por etapas desde sus servidores. Todo indica que, tras el período de pruebas, llegará primero a más betatesters y luego a la versión estable en Android e iOS.

Con esta apuesta, WhatsApp deja en claro que quiere Canales con más juego, interacción y tiempo de permanencia. Si sigue por este camino, no sería raro que en el futuro aparezcan funciones todavía más cercanas a las que hoy dominan en Reels o TikTok.