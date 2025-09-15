Banco Ciudad subasta computadoras y tecnología: cómo participar

Se pondrán a disposición seis lotes de equipamiento informático y de conectividad.

El Banco Ciudad, en conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), anunció una nueva subasta pública online de tecnología que se realizará el viernes 19 de septiembre de 2025, entre las 11 y 12 horas, a través de su plataforma de subastas electrónicas. En esta edición se pondrán a disposición seis lotes de equipamiento informático y de conectividad, con precios base que arrancan en $80.000, una oportunidad para quienes buscan renovar hardware a valores competitivos.

Entre los productos disponibles habrá 17 CPU de Lenovo, Dell y HP, con discos SSD y HDD incluidos, cuyo lote inicia en $1.250.000. También se subastarán 25 monitores de Dell, HP, LG y Samsung desde $220.000, equipos de almacenamiento por $300.000, y routers Cisco 881 con mini hubs y un Kvm Trendnet con base de $80.000. Todas las ofertas se harán de manera online, con pujas en tiempo real y la posibilidad de ver el avance de la subasta en vivo.

Cómo participar de la subasta

Para poder acceder, los interesados deben:

Registrarse en el sitio de Subastas Banco Ciudad. Suscribirse al evento correspondiente. Cargar sus datos y aceptar las condiciones de venta. Presentar un comprobante de garantía equivalente al 10% del precio base del lote elegido.

Además, habrá dos jornadas de exhibición presencial de los equipos, el 10 y el 15 de septiembre, de 10 a 13 horas, en Bartolomé Mitre 836, Ciudad de Buenos Aires.

Con estas iniciativas, el Banco Ciudad busca facilitar el acceso a tecnología en condiciones ventajosas, reforzando la transparencia y garantizando equipos funcionales.

Otra subasta del Banco Ciudad

Por otra parte, el Banco Ciudad exhibe también en su página web lotes de instrumentos musicales para ser comprados mediante subastas online. En el listado del remate hay 10 artículos y se destacan guitarras y micrófonos de distintas características y marcas que serán subastados el jueves 18 de septiembre de 2025 de 12 a 12.50.

Todos los lotes tributan IVA con alícuota del 21% sobre el precio de venta. Salvo los lote 5 y 8, que tributan 25% y 23,46%, respectivamente, de impuestos internos sobre el precio de venta. Los lotes se encuentran almacenados en Mendoza, en la calle Peltier 721 de Ciudad. La exhibición presencial fue el 8 y 9 de septiembre de 9 a 12 en el mencionado domicilio. Se destaca como observación que no se realizan envíos.