Verano 2026 en Formosa: llega una agenda llena de festivales, turismo y actividades para toda la familia

Este verano 2026 llega a Formosa con una intensa agenda de actividades turísticas, culturales y recreativas, pensadas para residentes y visitantes que eligen la provincia durante la temporada de verano. La propuesta incluye festivales, música y danza, deportes, espacios al aire libre y una variada oferta de parques acuáticos y piletas, tanto en la ciudad capital como en distintas localidades del interior.

Uno de los eventos destacados del mes será el 1º Festival del Chamamé, que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero en la localidad de Herradura, en la Plaza Unidad Nacional con entrada libre y gratuita. Contará con una competencia de danza chamamecera en las categorías infantil, juvenil y libre. Las inscripciones para la competencia continúan abiertas.

En Cruz del Norte se desarrollan juegos para niños y actividades deportivas, mientras que el Paseo Guadalupe Florece ofrece un espacio recreativo con bares y drugstore. El complejo Paraíso de los Niños propone recreación y picnic todos los días, al igual que las plazas San Martín y Temática, con actividades diarias.

La Costanera Vuelta Fermosa suma recreación infantil, el show de aguas danzantes y una oferta gastronómica con bares y restaurantes. A su vez, la Peatonal Rivadavia, entre la avenida 25 de Mayo y España, funciona como paseo comercial y recreativo. También se destacan las actividades deportivas en el Patinódromo de la avenida Juan Domingo Perón y las opciones de esparcimiento del Paseo del Río, con parrillas y juegos. En Villa Escolar, el Cine Teatro - Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario abre los sábados de 16 a 20 horas.

Un verano lleno de propuestas

La oferta de piletas y parques acuáticos es uno de los principales atractivos del verano formoseño. En la capital, el Parque Acuático Miguel Ángel Negro Medina cuenta con pileta libre de jueves a domingo, de 16 a 20 horas. En El Colorado, el parque acuático abre de martes a viernes de 15 a 20 horas, y los sábados y domingos de 10 a 20, con tarifas diferenciadas para locales y turistas. En Lucio V. Mansilla, el Parque Acuático y Pileta Municipal funciona de miércoles a domingo, de 16 a 20 horas.

En Laguna Blanca, la pileta olímpica ofrece pileta libre los sábados y domingos de 17 a 19.45, además de escuela de natación para niños de martes a viernes y turnos para adultos. El Complejo Acuático de Villa Dos Trece abre los sábados y domingos desde las 16 horas, mientras que el Complejo Natatorio y Parque Acuático Buena Vista combina escuela de natación durante la semana y pileta libre los fines de semana. Las piscinas municipales de General Belgrano, Misión Tacaaglé e Ibarreta funcionan los sábados y domingos, y en el caso de Ibarreta, de martes a domingo.

Las propuestas formoseñas para este verano

El Parque Acuático 17 de Octubre ofrece pileta libre desde el 27 de diciembre, de miércoles a domingo, además de colonia de vacaciones desde el 5 de enero y clases de natación para adultos, niños y jóvenes, junto con actividades de aquagym. En el Complejo Paraíso de los Niños también se desarrolla colonia de vacaciones desde el 5 de enero, con turnos por la mañana y la tarde, además de natación y aquagym. En Herradura, el Complejo Provincial del Timbó dispone de pileta libre los fines de semana, colonia de vacaciones desde el 13 de enero y diversas actividades deportivas y recreativas.

La agenda deportiva de enero incluye partidos de la Liga Nacional de Básquet en el Estadio Cincuentenario, donde La Unión Formosa enfrentará a Quimsa el 11 de enero y a Platense el 13. Además, el 17 de enero se realizará la segunda edición del Torneo Regional de Vóley Playa en el Camping Municipal de Lucio V. Mansilla. Finalmente, los días 15 y 16 de enero tendrá lugar el Taller de Canotaje Nivel 1 en la pileta del Parque Acuático El Colorado.