Fabiana Cantilo dijo lo peor de la serie de Fito Páez: "Hay muchas cosas que no son"

La cantante se pronunció sobre la serie basada en la vida de Fito Páez y fue contundente. Fabiana Cantilo criticó duramente a El amor después del amor.

Fabiana Cantilo tuvo fuertes declaraciones sobre El amor después del amor, la serie basada en la vida de Fito Páez que es furor en Netflix. La creación audiovisual muestra una de las etapas de la vida de Cantilo por su relación amorosa con el cantante rosarino y ella no parece haberlo recibido de la mejor manera.

La intérprete de hits como Mi Enfermedad y Amanece en la ruta estaba en medio de una transmisión en vivo por Instagram y, ante la insistencia de sus fans por saber qué le había parecido El amor después del amor, enunció: "Acá estoy en Montevideo. Están todos esperando que hable de la serie, ¿no? Pero no voy a hablar", comenzó su descargo Cantilo.

"La serie habla por sí misma. Obviamente que la vi. Está muy bien hecha. Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo", cerró la artista cuyo personaje en la serie es interpretado por Micaela Riera.

La palabra de Ivos Hochman sobre haber interpretado a Fito Páez

"Es increíble haber interpretado a Fito Páez, sobre todo por una cuestión muy particular. No sé si alguna vez pusiste música muy fuerte en tu casa e hiciste de cuenta que tocabas todos los instrumentos con tu imaginación, pero para mí la sensación fue esa durante 6 meses. Jugué a ser una estrella de rock", enunció el actor que encarnó al músico rosarino, en diálogo con El Destape Web. Y sumó: "Fito forma parte de la historia del rock argentino y también de mi historia de vida en relación a la música. Fue muy emocionante haber podido transitar sus amores y turbulencias en la ficción. Me sentí identificado en la forma en la que él puede hacer frente a esa oscuridad y ese dolor trágico con la música".

Campi, sobre su papel en El amor después del amor

"Campi" interpretó al padre de Fito Páez en la serie y aseguró que lo que más lo cautivó de este proyecto fue la evolución del personaje. "El artista aseguró que lo que más lo cautivó de este proyecto fue la evolución del personaje. Otra cosa que me pareció curiosa es que después de la muerte de su esposa nunca se abocó a buscar una nueva pareja", comentó el humorista. Y cerró: "Yo vengo del drama, mi matrix es esa y me gusta estar aceitado. Todo el tiempo estoy haciendo cosas dramáticas, aunque la gente no se entere. ¡Acá sí lo van a ver!".