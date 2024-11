Quién es Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio para ganar las elecciones en Uruguay

Yamandú Orsi, candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio.

Yamandú Orsi es el candidato del Frente Amplio a la Presidencia de Uruguay, que definirá a su próximo jefe de Estado este domingo 24 de noviembre en un balotaje contra Álvaro Delgado, postulante del Partido Nacional. Fue dos veces intendente del departamento de Canelones, nació en una zona rural pero creció como citadino, en un momento en que la vida de ciudad era más artesanal que hoy. Recibió el apoyo público del ex presidente de su país y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica. En la primera vuelta, cosechó el 46,12% y superó a su contrincante por casi 18 puntos.

Hasta los cinco años, vivió en la zona rural que está entre Santa Rosa y la ciudad de Canelones; en 1973, año en que cumplió seis, comenzó la dictadura cívico militar que duraría hasta 1985 en Uruguay. Es decir, prácticamente toda la infancia de Orsi estuvo atravesada por el cercenamiento de las libertades individuales y colectivas promovidas por los presidentes de facto. "Tuve la suerte de pasar de la adolescencia a la juventud en ese proceso maravilloso del Uruguay que fue la recuperación de la libertad y la democracia. También me enamoré de esa forma de convivir, que es con la que convivimos ahora", reflexionó el candidato del Frente Amplio en una entrevista que hizo en 2023 con El Observador, de Uruguay.

Es nostálgico, o al menos así lo deja entrever en entrevistas, cuando recuerda con una sonrisa los momentos en los que su madre lo llamaba al grito de "¡Yamandú!" desde el almacén que la familia poseía en Canelones para que fuera ayudar con el trabajo cuando era niño. "Soy del campo. Vine a los cinco años a la ciudad. Me crié en una casa donde no había luz eléctrica, teníamos molinos que cargaban la batería", recordó Orsi, cuya familia en realidad se mudó a la ciudad porque su padre, quien trabajaba con viñas y vendía a bodegas, tuvo una hernia de disco que le imposibilitó seguir haciendo ese oficio. "La vida de barrio me marcó mucho, me encantaba. Jugábamos a la pelota en la calle", rememoró.

No estuvo mucho tiempo a cargo del almacén ya que sus otras actividades le impidieron que siguiera allí, pero en ocasiones hiló su presente con su pasado y, en la misma nota, contó que las charlas informales con los clientes lo formaron para, décadas más tarde, incursionar en la política. "Es un lugar donde pasan cosas, donde conversás", explicó sobre el día a día en el almacén.

Tuvo dos mandatos como intendente de Canelones: entre 2015 y 2020, y entre 2020 y 2024, cuando dejó el cargo para abocarse a la campaña presidencial. Pero su incursión en la política se remonta a décadas atrás, cuando en 1984 comenzó a militar en la Vertiente Artiguista del Frente Amplio. En 1989, pasó su militancia al MPP, un año después de la fundación del partido. Los analistas políticos de Uruguay lo definen como el heredero de Mujica, el líder guerrillero devenido en presidente entre 2010 y 2015, quien siempre fue muy elogioso de Orsi.

Es el favorito en las encuestas para ganar en el balotaje, pero no puede confiarse: los sondeos le dan una ventaja de entre 0,5 a 5 puntos, por lo que el resultado aun asoma incierto para el candidato opositor.

Profesor de historia y bailarín folclórico: los datos más curiosos de Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio en Uruguay

"La chacarera para mí es la danza más linda de bailar", relató en más de una ocasión el candidato del Frente Amplio, quien es, además, bailarín folclórico. Arrancó cuando iba al liceo -colegio secundario- y siguió durante 11 años. "Mis compañeros de liceo escuchaban rock argentino. A mí no me gustaba, ahora me encanta, pero en aquella época, no. Escuchaba a Santiago Chalar, Zitarrosa, el folclore uruguayo. Me encantaba. Los Zucará. Todas, me las tenía todas", relató en una entrevista con La Diaria, de Uruguay.

Pero su verdadera pasión la conoció cuando empezó a estudiar para ser profesor de historia, y luego a dar clases, en 1989. Dio clases principalmente a estudiantes secundarios, de entre 13 y 18 años, y su adscripción favorita de la historia para enseñar era, o es, la de su país. "Me enamoré de la docencia, de la educación", expresó entre sonrisas en El Observador. Dejó de dar clases cuando se zambulló en la política, pero su visión sobre el presente y el futuro está marcada por los procesos del pasado. Con los mensajes que publica en las redes sociales y los discursos deja eso muy en claro. "Los regímenes de mano dura casi siempre vienen a 'salvarnos' de la corrupción de 'la política'. La historia ha demostrado que el resultado es lo opuesto. El oro nazi, robado a los judíos,o el escandaloso saqueo de nuestras dictaduras, muestran que la delincuencia fue su especialidad", tuiteó en 2018 en un contexto en el que crecían en Uruguay los discursos que pedían mano dura y que se consolidaron con el triunfo de Luis Lacalle Pou en 2019.

"Pepe" Mujica apoyó a Yamandú Orsi en las elecciones de Uruguay

Falsa denuncia en plena campaña

En marzo de este año, Paula Díaz, una mujer trans de 42 años, denunció a Orsi en la Justicia por una presunta agresión física en 2014. Ese mismo día, Orsi publicó un descargo para desmentirla. "En política no vale todo. No es sano para nuestra democracia, no es sano para mi partido, ni que hablar para mi familia. Llegaremos al fondo de esto a través de la Justicia. Sepan que nada nos va a detener. Tenemos claro nuestro objetivo", escribió en X el 13 de marzo. En la conferencia de prensa que dio esa misma jornada agregó sobre la denunciante: "Esta persona se confunde. Por supuesto que no era yo, o sería mucho más triste aún, que alguien la esté usando. Acá no se están metiendo solo con una fuerza política, ni con un candidato, sino con una persona y con la familia. Por lo tanto, a partir de este momento quienes van a hablar van a ser mis abogados, que van a ir a fondo".

Una semanas después, a fines de abril, Díaz declaró ante la Interpol que "no estaba completamente segura" de que el hombre que supuestamente la había agredido fuera Orsi, pero en ningún momento negó que la situación haya ocurrido. La situación dio un giro de 180 grados cuando Romina Celeste Papasso, ex militante del Partido Nacional, confesó a través de un video que la denuncia era falsa. Eso fue el 4 de mayo, un día antes de que la denunciante dijera en el programa uruguayo Santo y Seña que no había sido Orsi su agresor y que había sido instada por Papasso a realizar la denuncia. "Cuanto más lo enchastres, mejor”, dijo Díaz que le pidió la ex militante.

Casi dos meses después de la acusación, Díaz fue condenada por la denuncia falsa a 20 meses de libertad condicional por los delitos de asociación para delinquir, calumnia y difamación. Papasso, además de ser expulsada por el Partido Nacional, también fue imputada.

Propuestas de campaña y la polémica por el ministro de Economía

En septiembre último, Orsi confirmó a Gabriel Oddone, su principal asesor en materia económica, como eventual ministro de Economía en caso de que sea electo presidente. La designación de Oddone causó resquemor en el Frente Amplio, principalmente en los partidos de ala izquierda en el frente, que recuerdan sus palabras elogiosas de la reforma previsional promovida por el actual presidente, Luis Lacalle Pou.

Entre sus propuestas de campaña, el candidato del Frente Amplio hizo énfasis en la seguridad ciudadana, el desarrollo económico sostenible y el cuidado y la protección social, especialmente en salud y educación. En su misión por poner a la ciencia en el foco de su gestión, propuso crear parques tecnológicos especializados en ciencia de datos, internet e inteligencia artificial. Para esta agenda de innovación se crearía una secretaría bajo la órbita de Presidencia.

En lo estrictamente económico, el Frente Amplio se comprometió a generar al menos 12.000 nuevos empleos para jóvenes, “con formación dual e incentivos tributarios”. Además, en el aspecto de las sustentabilidad ambiental, propuso crear corredores exclusivos en la calle para transporte público, con el objetivo de que la ciudadanía mute su forma de moverse en las ciudades.

En materia de seguridad, en tanto, prometió crear un centro coordinador unificado en las fronteras, junto con la instalación de 500 cámaras de videovigilancia adicionales, en el marco de un sistema integral contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El tercer eje, el de protección social, parte de la promesa de la creación de residencias para estudiantes de distintas regiones y un plan de acceso a la primera vivienda, con créditos hipotecarios. Asimismo, quiere otorgar un apoyo de 2.500 pesos uruguayos (aproximadamente USD 60) a las familias con niños en educación inicial y escuelas públicas para el inicio del año escolar, además de quintuplicar las becas para estudiantes de nivel medio en centros públicos.