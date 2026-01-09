Su club lo pagó millones de dólares como refuerzo y el DT negó conocerlo: "No lo conozco"

El entrenador de un equipo grande de Italia reconoció que no conoce a al refuerzo millonario que la dirigencia compró en el mercado de pases.

Una situación inesperada sacudió al fútbol de Italia y dejó expuesta una interna poco habitual en la Lazio. Tras el empate ante Fiorentina, Maurizio Sarri reconoció públicamente que no tiene referencias sobre Petar Ratkov, delantero por el que el club desembolsó millones para cubrir la salida del argentino Valentín “Taty” Castellanos, hoy en el West Ham.

El mercado de pases suele dejar declaraciones llamativas, pero pocas tan directas como la que protagonizó Sarri. El entrenador del conjunto de Roma, que no suele ponerse el "casette" ni mucho menos para declarar, encendió la polémica puertas adentro de la institución con su honestidad brutal sobre la nueva incorporación.

“Estoy hablando en italiano y no quiero que se malinterprete, pero no lo conozco. No sé qué decir”, expresó el técnico en diálogo con DAZN, tras ser consultado sobre el serbio, dejando atónitos a hinchas y analistas del fútbol italiano.

Un refuerzo millonario que no fue pedido por el DT y la palabra del jugador

La Lazio oficializó esta semana la llegada de Ratkov, proveniente del Red Bull Salzburgo, a cambio de una cifra cercana a los 13 millones de euros. El atacante, de 22 años, firmó un contrato de larga duración que, según la prensa local, se extendería hasta junio de 2030.

Petar Ratkov, el nuevo refuerzo de Lazio.

Sin embargo, las palabras de Sarri dejaron en claro que la operación no surgió por pedido suyo. “Es una decisión del club, seguramente ellos lo conocen mucho mejor que yo. No es una polémica, solo una observación”, aclaró el entrenador, reforzando la idea de una apuesta institucional más que deportiva.

Lejos de la polémica, el delantero serbio se mostró entusiasmado con su llegada al club romano. “Llegué a uno de los clubes más grandes de Italia, con jugadores increíbles y un entrenador excelente”, afirmó tras firmar su contrato.

Además, dejó claros sus objetivos: “Quiero estar en forma, marcar muchos goles, ayudar a la Lazio a crecer y terminar entre los seis primeros. Para un jugador joven que quiere progresar, la Serie A es una de las mejores ligas del mundo”.

La salida de Taty Castellanos y la urgencia por un reemplazo

La transferencia de "Taty" Castellanos al West Ham obligó a la Lazio a moverse con rapidez en el mercado. El argentino era una pieza clave en el ataque y su salida dejó un vacío que el club buscó cubrir con una apuesta joven y de proyección. Ratkov fue el elegido tras una temporada positiva en Austria, donde marcó 12 goles y repartió 3 asistencias en 29 partidos, números que convencieron a la dirigencia romana de invertir fuerte en su llegada.

Además, el momento deportivo del equipo no ayuda a bajar la tensión. Tras el empate ante Fiorentina, rescatado gracias a un penal convertido por Pedro Rodríguez, la Lazio se ubica novena en la Serie A, a ocho puntos de los puestos de clasificación a copas europeas. La irregularidad en la primera mitad de la temporada obliga al club a apostar fuerte por los refuerzos, aunque el inicio de Ratkov queda marcado por un contexto complejo y una declaración que no pasó inadvertida.