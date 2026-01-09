Güner debutó con la Albiceleste en 2025.

En los últimos años, la Selección Argentina se ha nutrido de algunas promesas que no nacieron dentro del territorio nacional, tales como Alejandro Garnacho y Nico Paz, que son oriundos de Madrid y Tenerife, respectivamente. El hecho de tener ascendencia argentina les permitió a estos jugadores calzarse la casaca albiceleste bajo el ala de Lionel Scaloni, mientras que otros todavía no llegaron a la Mayor, pero sí estuvieron en los seleccionados menores.

Tal es el caso de Can Armando Güner, el delantero nacido en Krefeld que se formó en el Borussia Mönchengladbach y llegó a competir con la Selección Sub-17 de Alemania en la Eurocopa 2024 de dicha división. A pesar de haber pasado por el conjunto germano, el jugador de 18 años pasó a representar a Argentina en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, donde disputó tres partidos, incluyendo la caída con México en dieciseisavos de final por penales.

Ahora bien, actualmente como integrante del plantel del Mönchengladbach, el extremo derecho ha vuelto a ser noticia por su salida al Galatasaray, donde compartiría equipo con Mauro Icardi. De acuerdo con medios europeos, el cuadro turco ya llegó a un acuerdo con el equipo alemán para incorporar al atacante en la siguiente temporada, una vez que se venza su actual contrato, que vence a fines de junio.

La información indica que la operación se cerraría en los próximos días en medio del mercado de pases invernal de Europa, ya que el Galatasaray se apresuró en ganarle la pulseada a otros equipos que también buscaban a Güner, como el caso del Fenerbahce. Cabe mencionar que el delantero no ha tenido su debut en Primera, pero viene de ser el goleador en la Sub-17 del fútbol alemán con un total de 26 goles.

La decisión de sumarse a Argentina

A pesar de haber nacido en Alemania, Can Armando Güner tiene a su abuela materna con nacionalidad argentina, lo que le permitió acceder a la doble nacionalidad, aunque también tiene la turca por el lado paterno. Ahora bien, el delantero no sabía de los intereses de la Selección Argentina por contar con sus servicios, motivo por el que primero vistió los colores de Alemania hasta que se enteró de que lo buscaban en la “Albiceleste”.

El jugador le debe su segundo nombre a "Pelusa"

“Hace un año que me enteré del interés de Argentina. Me llamaron y tuvimos una reunión. Fue un proceso porque esperé mucho tiempo el pasaporte. Ahora que lo conseguí es la gran razón por la que estoy jugando para Argentina”, dijo el jugador el año pasado. Además, su segundo nombre es una clara referencia a Diego Maradona, a quien su padre le guarda mucho cariño como fanático del fútbol que es.