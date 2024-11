Crisis en el gobierno de Neuquén: denuncian por corrupción al hermano de la Vicegobernadora y ella contraataca

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y la vicegobernadora, Gloria Ruiz

La vicegobernadora y también líder de la Legislatura de Neuquén, Gloria Ruiz, expuso la interna en el gobierno provincial a cargo de Rolando Figueroa y se defendió ante la denuncia contra su hermano Pablo por movimientos financieros "sospechoso" hecha por el Ministerio Público Fiscal (MPF). En una carta publicada en X, Ruiz denunció "hostigamiento" de medios periodísticos a los que adjudicó "presiones" para que renuncie.

¿Qué pasó?

El viernes pasado, el MPF radicó una denuncia contra el hermano de la Vicegobernadora quien se desempañaba hasta ayer como Coordinador de Casa de las Leyes (Legislatura provincial) por realizar movimientos bancarios "sospechosos" por $29 millones detectados por el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Según la acusación presentada por la entidad bancaria, entre enero y agosto de este año, Ruiz recibió transferencias millonarias ajenas a su sueldo como funcionario público, que retiró en efectivo o invirtió en plazos fijos personales.

Como respusta, la Vicegobernadora anunció ayer la desvinculación de Pablo para “garantizar la independencia del Poder Judicial” y “asegurar que las investigaciones avancen sin interferencias”. “He tomado la decisión de despedir del cargo al Coordinador de Casa de las Leyes, Sr. Pablo Ruiz, en virtud de la investigación iniciada, buscando asegurar que no se interfiera en el accionar del Ministerio Público Fiscal y garantizando de esta forma la independencia del poder judicial”, expresó oficialmente la mandataria.

¿Qué dijo la Vicegobernadora?

El lunes, Ruiz reconstruyó según su punto de vista las diferencias que tiene con Figueroa, en el cargo desde el año pasado. Dio a entender que las disidencias están presentes hace rato porque al comienzo del comunicado develó que "hasta ahora" estuvo "callada" pro que ya no puede seguir más en esa situación. Argumentó que lo hizo en favor de la "insitucionalidad de la provincia" y de "respetar" su rol como Vicegobernadora.

Ruiz tomó como punto de quiebre la sesión legislativa en la que, de forma que consideró "escandalosa", se impuso el tratamiento de un "fondo anticícliclo". "Para sorpresa de muchos legisladores que no conocían esta maniobra política inconsulta, sin debate, consenso previo y en total desconocimiento de mi persona quisieron imponerlo", explicó. A partir de ello, la Vicegobernadora pidió una reunión a Figueroa para manifestar su "desacuerdo" con esta maniobra y para pedir que la situación se resuelva en "armonía".

En ese marco, dijo que el Gobernador le preguntó si ella tenía aspiraciones políticas dado que él tenía que "planificar el accionar a futuro". Siguió Ruiz: "Le contesté que era prematuro dar una respuesta porque estaba concentrada en la gestión y que eso lo podíamos evaluar más adelante. Esa respuesta no le gustó, me dijo que él estaba decidido a ser gobernador durante 8 años y que me lo quería informar". A partir de ahí, detalló Ruiz, fue "hostigada" por distintos medios e incluso "presionada" para que renuncie.

La Vicegobernadora cerró su comunicado diciendo que no va a renunciar y agregó que va a acuidir a la Justicia para requerir el "debido proceso" y poder ejercer su derecho a la defensa. "Lo que están haciendo en mi contra es un atropello a la Constitución Nacional y Provincial. Están intentando avanzar sin un proceso que determine si soy pasible de un juicio politico o algún otra instancia legislativa, y aún más grave, sin garantizar mi derecho de defensa", cerró.