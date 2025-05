El Síganme libertario: estabilidad y dólar barato para los sobrevivientes del modelo

La elección en la ciudad de Buenos Aires servirá para medir los signos vitales de Mauricio Macri y hasta qué punto la extrema derecha es capaz de arrasar el área que durante casi dos décadas fue la zona franca del macrismo. Si Manuel Adorni hace una buena elección y deja muy atrás a Silvia Lospenatto, los Macri deberán admitir que contribuyeron a su propio ocaso. Primero con el apoyo a un monstruo que se los devoró; después con un desdoblamiento que sólo precipitó la debacle amarilla. La disyuntiva del electorado antiperonista tiene que ver con la variante más eficaz para combatir cualquier átomo de progresismo, una disputa que los residuos del PRO vienen perdiendo con La Libertad Avanza.

Todo es parte de un interminable calendario electoral que sugiere una apatía creciente, el dato ineludible que aportaron las elecciones de Santa Fe, San Luis, Chaco, Jujuy y Salta. La fragmentación del espacio antikirchnerista en cinco boletas distintas y la candidatura de Leandro Santoro le pueden dar al peronismo la primera victoria desde que existe la ciudad autónoma de Buenos Aires. CABA es un distrito donde la ideología tiene un peso considerable. Pero fuera de esa particularidad, la ciudad volverá a testear la capacidad de la Libertad Avanza para reinar, con poco, sobre las cenizas del sistema político.

A los que no profesan su religión ni disfrutan su show, Milei les ofrece una sola razón para que lo voten: la baja de la inflación. Para eso trabaja con una política de cortísimo plazo y costos incalculables. Después de conseguir un desembolso inicial del FMI que no tiene antecedentes en la historia -casi el 75% del total en dos meses-, Milei decidió no acumular reservas y retomar la senda que había extraviado ante el agotamiento del esquema de crawling peg del 1%. El índice de abril sugiere que burlar el mandato del Fondo dio resultados. Las proyecciones hablan de que el IPC va a seguir bajando en los próximos meses y el plan del gobierno es que el sendero descendente se profundice camino a octubre.

El último informe de Analytica registra que, durante la segunda semana de mayo, la variación semanal fue del -0,04% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires. La consultora que dirige Ricardo Delgado apunta que el promedio de las últimas cuatro semanas es de 1,9% de inflación y proyecta una suba mensual del 2,1% durante mayo. Si el gobierno sostiene el esquema, Delgado estima que el IPC de junio puede empezar con 1, un número que se venderá como milagroso. Lo mismo proyectan otras consultoras.

No es magia. La nueva era de dólar barato se financia con deuda sobre deuda. A un mes de recibir la primera cuota del préstamo del FMI, el gobierno ya se prepara para incrementar el endeudamiento por otras vías, con un nuevo REPO por 2000 millones de dólares y un bono en pesos que se paga en dólares. Es el doble del primer REPO que cerró Milei en enero de este año con un grupo de bancos, pero el mecanismo es el mismo. Sin ningún tipo de control, sin subasta pública y sin saber cuánto se pagó de comisiones, Santiago Bausili -el socio del ministro de Economía- no se rige por la ley de administración financiera y puede endeudarse a gusto.

No conforme con su historial, Luis Caputo trabaja en un esquema de crédito adicional que le permita cumplir con la meta de acumulación de reservas que el FMI tiene que evaluar el proximo 13 de junio. El objetivo es que los fondos de inversión de Estados Unidos como BlackRock, Templeton y Pimco vuelvan a apostar en Argentina como ya lo hicieron durante la aventura de Macri en el poder. La oferta es tentadora: Caputo diseña un bono en pesos pagadero en dólares a corto plazo. El fundamentalismo del carry trade.

Es el mecanismo que sostiene todo el andamiaje de la extrema derecha en el poder. Detrás de los gritos, las amenazas y la catarsis infinita vía streaming, hay una fórmula repetida tan repetida como riesgosa: deuda y estabilidad. Ganancias para los especuladores, dólar barato para las clases medias que tienen trabajo, precios estables, festival de importaciones y muerte lenta en los sectores estratégicos que generan empleo, industria, la construcción y el comercio. Todo condimentado con el apellido Menem en la Casa Rosada y el Congreso.

Delgado recuerda que, durante los años del menemismo real, el desempleo tardó tres años en duplicarse, del 6% de 1991 al 12% en 1994. Después vendría la hiperdesocupación y la irrupción de los piqueteros en las provincias. Hoy de acuerdo al ultimo informe de la consultora Empiria, que dirige Hernán Lacunza, el mercado laboral profundiza un proceso de deterioro y recomposición: no ajusta tanto por cantidades, sino por calidad y salario, el empleo formal se reduce -en especial el privado-, pierde participación el segmento asalariado y ajustan los ingresos, sobre todo los del sector público. Los que se mantienen a salvo pueden ver un vaso medio lleno. Como en los noventa, hoy hay una generación que se cree merecedora de gozar su propia era de dólar barato. En la Argentina de la crisis en loop, la apreciación cambiaria no se le niega a nadie.

La ofensiva contra el régimen de Tierra del Fuego que anunció Adorni como parte de su campaña porteña reduce un tema delicado a un botín electoral. Domado por los Caputo de su gobierno, Milei se tragó su propia promesa de candidato y decidió no cumplir con la amenaza de dar de baja el subrégimen durante un año y medio. Ahora la línea Karina decidió que era útil ordenar la baja de aranceles a los celulares: lo que anunció el vocero-candidato a días de las elecciones contra los Macri. Como lo muestra la visita del jefe del Comando Sur a Ushuaia hace apenas dos semanas, Tierra del Fuego tiene una ubicación estratégica en la disputa geopolítica por el Atlántico Sur. Sin embargo, entre la dirigencia política y empresaria nadie se toma en serio que sea posible defender la soberanía nacional de la mano de Nicky Caputo y Rubén Cherñajovsky. Dentro de los sectores no kirchneristas de lo que fue el Frente de Todos, existen posiciones irreconciliables sobre el tema.

Bajo la lógica de adaptarse o morir, el reincidente Federico Sturzenneger fomenta dar de baja en 6 meses los subsidios de los últimos 50 años y se desentiende de la suerte de los 10 mil trabajadores del sector. La UOM, el gobernador Gustavo Melella, el intendente de Río Grande Martín Perez y la provincia se unificarán el miércoles próximo con un paro en las 20 fábricas que producen celulares, televisores y otros electrodomésticos.

Sturzenegger promueve las importaciones en toda la línea y fomenta el enfrentamiento con pesos pesados del Círculo Rojo. Tierra del Fuego no es el único blanco. Al choque con Techint por la exportación de chatarra se suma la desregulación que facilita la importación de la vacuna contra la aftosa, una decisión vendida por el gobierno como un golpe directo a Biogenesis Bagó, la multinacional que pertenece a la familia Bago en un 50% y a Hugo Sigman en un 35%. Mientras algunos esperan que la jugada impacte en una baja en el precio de la carne, el sitio Bichos de Campo explica en detalle que se trata de un buzón más del gobierno. El otro dato que festeja en la Casa Rosada es la decisión de Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Aluar, de bajar en forma progresiva un 25% el precio de productos de aluminio por un combo de razones entre las que figura el negocio de importar y el derrumbe de las ventas. Todo apunta a un único objetivo, el principal argumento de campaña del proyecto paleolibertario. Mostrar a todo el Poder Ejecutivo alineado en la batalla contra los precios y lograr que la inflación anual ronde el 40%, algo así como un arma letal contra el peronismo que se fue con un IPC que rondaba el 200%.

¿Cuánto puede durar este esquema? ¿Le alcanza al ex panelista para salir fortalecido de las elecciones de medio término? En un estudio titulado “Gobierno vs econochantas: el debate sobre la sostenibilidad del tipo de cambio bajo”, la consultora Equilibra hace un cálculo conservador y proyecta que la Argentina va a necesitar unos US$ 214.000 millones de dólares en los próximos 4 años para sostener el esquema de dolar barato de Milei y Caputo. Es el equivalente a entre el 5% y 6% del PBI o el 31% y 36% de las exportaciones por año.

La economía tendría que recibir ese flujo de dólares para financiar la acumulación de reservas del BCRA, el pago de BOPREALES, el ahorro en dólares del sector privado y el déficit de cuenta corriente, dice. “Vemos muy riesgosa la trayectoria que presupone el escenario del gobierno. Depender tan marcadamente del financiamiento externo para sostener una necesidad de dólares tan abultada puede fácilmente derivar en un ajuste muy traumático, si ese financiamiento se interrumpe. Las crisis cambiarias pueden ocurrir aún con superávit fiscal. Un ejemplo elocuente es la crisis chilena de principios de los años ochenta”, señala el trabajo que la consultora de Martin Rapetti distribuyó en los últimos días solo entre sus clientes.

La conclusión es que Milei debería tener superávit comercial y un dólar más alto para darle seriedad a su experimento. El trabajo advierte que el tipo de cambio real con un joystick y que, aunque un gobierno las dilate, las variables de la economía se imponen. “No es bueno que sea el mercado quien gatille la corrección porque comúnmente sobrereacciona y genera un gran costo social”. A Milei y a sus aliados nada de todo esto los conmueve. Están en una campaña por sostener la estabilidad a cualquier precio.