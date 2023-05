Los romances de Fabiana Cantilo: los artistas con los que estuvo en pareja

Los años '80 estuvieron marcados por el rock nacional y sus figuras, entre ellos estuvo Fabiana Cantilo y sus romances con tres figuras muy importantes de dicha época.

Fabiana Cantilo, la reconocida cantante de rock argentina, tuvo una carrera musical fructífera y llena de éxitos. Sin embargo, su vida amorosa también es objeto de atención pública debido a sus relaciones con varios músicos reconocidos del rock argentino. Más en el contexto del estreno de la serie El amor después del amor, en Netflix.

Una de las relaciones más conocidas de Cantilo fue con el cantautor Fito Páez, quien, según ella, fue su elección después de que Charly García no la eligiera como novia. En una entrevista con Clarín, Cantilo dijo: "Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola. Él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo".

Cantilo también tuvo una relación con García, aunque breve y tumultuosa. Según ella misma afirmó, "él gustaba mucho de ella pero tenía como 8.000 novias". Sin embargo, García fue quien vio el talento de Cantilo y la impulsó a grabar su primer disco solista después de que se separara de Los Twist.

Además, Cantilo sorprendió a muchos fans al revelar en una entrevista en el programa Los Mammones que fue amante de Andrés Calamaro en los años '80. Aunque ella tenía sentimientos por él, dijo que Calamaro no sentía lo mismo: "Yo gustaba de él, pero él no mucho de mí. No me dejaba quedarme a dormir".

Fabiana Cantilo al lado de Andrés Calamaro.

Su carrera musical y el premio que recibió

A pesar de estos romances, Cantilo se centró en su carrera musical, que comenzó como integrante del grupo teatral Las Bay Biscuits y más tarde como cantante de Los Twist. Sin embargo, su carrera despegó con su primer disco solista, "Detectives", lanzado en 1988. A este le siguieron "Fabiana Cantilo y los Perros Calientes" y "Algo Mejor", que incluía su exitosa canción "Mi Enfermedad", escrita por Calamaro.

Su último trabajo discográfico, "Cuna de Piedra", se lanzó en 2019 y, dos años después, publicó un libro de poemas y dibujos a mano llamado "Desvío". A pesar de que ha tenido una vida amorosa agitada, Cantilo ha logrado consolidarse como una de las artistas más importantes del rock argentino y su música sigue resonando con fuerza en el país y en todo el mundo.

A fines de 2015 recibió su segundo Premio Konex de Platino en la disciplina Mejor Solista Femenina de Rock por sus logros en la música durante la última década.