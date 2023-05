Cecilia Roth contó la verdad sobre su vínculo con Fito Paez: "Se dio cuenta"

La actriz se sinceró sobre su vínculo con el cantante y reveló cómo fue su polémica relación.

Cecilia Roth abrió su corazón y contó detalles poco conocidos de su relación con Fito Páez. La actriz y el cantante conformaron una de las parejas más queridas del espectáculo argentino y, aunque decidieron separarse, demostraron que el amor que se tienen trasciende cualquier diferencia. Sin embargo, esta vez la artista decidió hablar a fondo sobre este vínculo.

En el marco del estreno de la serio biográfica de Fito Paéz en Netflix, Roth brindó una entrevista con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, emitido por La Once Diez. Durante esta conversación, la actriz habló sobre su personaje en la producción nacional y reveló cómo vivió su relación con el intérprete de Un Vestido y un Amor.

"Yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho, fue un encuentro muy hermoso. Fue un encuentro de almas, nos vimos el alma cuando nos conocimos", empezó por confesar la actriz. Luego, continuó: "Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía, fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso".

Por otro lado, contó cómo ve su personaje en la serie que relata la vida del cantante y aseguró que ella no tuvo contacto con la producción en ningún momento. "Yo no hablé con los productores, pero si hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas", lanzó.

Sin embargo, Roth aseguró que sí tuvo vínculo con la actriz que hace de ella, Daryna Butryk, y que trabajaron juntas sobre el desarrollo del personaje. "Es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje", sentenció.

Cecilia Roth y Fito Paéz.

Cecilia Roth rompió el silencio sobre su relación con Jey Mammón y reveló si lo recibió en España

Jey Mammón se fue del país hace algunos días y, según dijo antes de abordar el avión, iba a instalarse en Madrid. El artista llegó al viejo continente en medio del escándalo por la denuncia pública que le hizo Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual, luego de que la Justicia estableciera que la causa ya había prescrito en el 2021, y su mudanza despertó rechazo ante los habitantes del país europeo.

Apenas llegó, lo estaban esperando periodistas en el aeropuerto de Barajas. “¿Crees que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, replicó. “¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de llegar a un taxi. “¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar” admitió.

Y si bien no dio detalles sobre dónde iba vivir, en algunos medios dejaron trascender que se estaría hospedando en la casa de Cecilia Roth, quien también se encuentra en España por compromisos laborales. Aunque nunca hubo una confirmación y la actriz no habló sobre el tema, hasta este martes por la mañana, que lo hizo con Mitre Live.

El periodista del ciclo Juan Etchegoyen se comunicó con la artista para consultarle si eran ciertos los rumores y ella fue terminante. "Sí, ya sé que se dijo. Te contesto dos cosas. No tengo casa en Madrid. Alquilo un apartamento, casi siempre el mismo", le contestó a través de un audio de WhatsApp.

"No tengo casa en Madrid", reiteró y continuó: "Y segundo: no estoy en Madrid. Estoy rodando en Barcelona. Contestada la pregunta. Chau". Luego, Etchegoyen remarcó que la notó "muy enojada" y contó: “Lo que me suma Roth es lo siguiente 'se empieza repitiendo y se continúa agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y según lo que decís podés estar haciendo mucho daño irreversible'”.