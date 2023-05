Fabiana Cantilo contó la verdad sobre su relación con Fito Páez: "Odio las mentiras"

La cantante se enfureció con los rumores sobre sus relaciones con Charly García y Fito Páez.

La serie de Fito Páez, El amor después del amor, tal y como se espera, no pasó desapercibida. La producción de Netflix causó furor entre los usuarios de la plataforma de streaming, pero también muchas polémicas. Muchos de los músicos que aparecen en la biopic fueron contundentes sobre el contenido y a algunos, como a Fabiana Cantilo, les trajo dolores de cabeza.

En los últimos días, comenzó a circular un rumor acerca de que la cantante comenzó su noviazgo con Páez luego de un vínculo frustrado con Charly García. "Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola", aseguraba el supuesto testimonio que le adjudicaron a Fabiana y desató su furia.

En medio de su gira por España, la interprete recurrió nuevamente a su Instagram para desmentirlo. “Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo, es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola mentira”, comenzó su descargo y aclaró: “Yo lo elegí a Fito”.

“Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”, aseguró la artista y explicó los motivos por los cuales salía explicar: “Odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia”.

"Para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias es mentira, especialmente los títulos", indicó y descargo su bronca con los medios. "De ninguna manera estuve con Fito porque Charly no me daba bola, él me re daba bola y yo lo dejé por Fito", reiteró en un segundo video.

"Y el pelotud... que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar boludeces de la gente que no conoce ¿ok? Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa", subrayó Cantilo. Notablemente enojada por lo que se dijo de su vínculo con los artistas, finalizó haciendo "fuck you" y sacando la lengua en repudio.

Fabiana Cantilo dio su opinión sobre la serie de Fito Páez

Una de las cantantes que más veces alzó la voz sobre la serie de Fito Páez fue Fabiana Cantilo. La cantante en varias oportunidades recurrió a sus redes sociales para hablar sobre el tema y despertó una ola de comentarios con sus palabras.

Cuando sus seguidores interpretaron que parecía estar molesta con la forma en que se cuenta la historia, Cantilo aclaró: “Hola. Seres, no estoy enojada, por favor”, comenzó la artista antes de lanzar una carcajada. “Se entendió todo mal”, sumó. “Qué lindo sol, qué lindo día, qué lindo todo. A veces mi tono es medio raro”, reconoció. Y cerró: “Estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia hace 10 años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito”.

A raíz del debate en cuestión, se reunió con Micaela Riera -la actriz que la interpreta en la serie-, y a través de un video dejaron ver cuáles fueron sus primeras sensaciones: “Mi sensación es que estamos iguales y es todo un disparate”, sostuvo la cantante.

También le confió detalles sobre cómo construyó su vínculo con Páez: “Un día abrí la puerta y estaba un ser con el pelo largo... era una cosa como un flechazo”, comentó Fabiana, y agregó: “Siempre hablo con Fito que lo conozco de otra vida. Él era mi cable a tierra”.