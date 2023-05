Quién es Micaela Riera, la actriz que interpreta a Fabiana Cantilo en la serie de Fito Páez

Micaela Riera encarnó el personaje protagónico de Fabiana Cantilo, en la serie "El amor después del amor". Quién es y cuál es su trayectoria en las pantallas.

La actriz que interpreta a Fabiana Cantilo en la bioserie de Netflix El amor después del amor es Micaela Riera. Esta producción narra la vida del artista argentino Fito Páez desde su infancia en Rosario hasta su éxito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trabajo de Riera no se limita simplemente a parecerse físicamente a Cantilo, sino que se trata de un trabajo mucho más amplio y demandante.

Micaela Riera es una actriz y artista plástica de Santa Fe, Argentina. A los 14 años trabajó como modelo para Pancho Dotto antes de dedicarse a la actuación. Sus roles más destacados en la televisión incluyen Consentidos, una telenovela juvenil emitida en El Trece entre 2009 y 2010, y Señales del fin del mundo, una producción para el mismo público que se emitió en la TV Pública en 2013. También participó en la serie de Disney XD Peter Punk y protagonizó la obra teatral "Atlántida, un mundo bajo el mar" junto a Thiago Batistuta. Otras series de televisión en las que trabajó incluyen 30 días juntos, Graduados, Aliados, Fanny la fan, Atrapa a un ladrón y Educando a Nina.

En cuanto al cine, Micaela Riera ha actuado en los cortometrajes "Los últimos días de Betina Ruiz" y "Calycera", ambos dirigidos por Javier Cantero, y en "Los bastardos" dirigida por Pablo Yotich. En general, la carrera de actuación de Riera se ha consolidado en diversos proyectos para televisión, teatro y cine, por lo que su interpretación de Fabiana Cantilo no es una aparición puntual sino el resultado de una carrera actoral en pleno desarrollo.

Micaela Riera como Fabiana Cantilo

La actriz aseguró que estudió el personaje para lograr reflejar la esencia de la estrella de rock nacional.

El trabajo como Fabiana Cantilo la catapultó hacia niveles de éxito insospechados: desde su estreno, la biopic del músico rápidamente se convirtió en una de las más elegidas en Netflix lo que la colocó dentro del Top 10 de la plataforma de streaming en Latinoamerica.

Sobre el inicio de la convocatoria, aseguró que le "dijeron que era parecida a Fabi cuando me preparé para hacer el casting. Y ahí dije: ‘Capaz que sí soy igual, puedo dar un poquito más de mí para quedar’. Después no quedaban dudas, empecé a revisar fotos y era muy parecida físicamente". Luego de superar la etapa de prueba, la actriz contó que estudió el personaje de la gran artista argentina para tener un mejor resultado en su interpretación.

"Yo, para el primer casting, vi un par de videos en YouTube, y tampoco me preparé físicamente esa vez. Pero cuando me llamaron para que hiciera una escena, ahí sí investigué un poco más a Fabi para hacerla parecida”, detalló. "Mi única intención en este trabajo fue que ella se viera al menos alguna vez reflejada ahí en la pantalla. Saber que esa persona se va a estar mirando y de alguna forma lo va a estar juzgando. Todo lo demás no me importa tanto, o sí. Pero lo mío es una interpretación, no los estamos copiando a ellos", cerró.