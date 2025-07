Importante cambio en la línea B de subte: avanza la compra de 174 coches nuevos

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definió la licitación, por medio de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), para la compra de nuevos coches para la Línea B y así, llevar adelante la renovación completa de la red más usada en el centro porteño con más de 180 mil usuarios diarios. De esta manera, uno de los principales subtes de la Capital Federal se verá beneficiada con grandes cambios. Cuándo será.

Según indicaron desde la gestión de Jorge Macri, se invertirá un total mayor a 301 millones de dólares en la compra de 174 coches cero kilómetro con aire acondicionado. Los vehículos son fabricados por la firma china CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd, que se impuso sobre Citic Construction Co. "Se espera que la primera formación entre en servicio en el primer trimestre de 2027", indicaron.

"Estamos dando un paso histórico para mejorar la vida de los vecinos y de todas las personas que visitan nuestra ciudad, ya que van a poder viajar más cómodos y seguros, con trenes modernos. Junto con la compra de 40 coches para las líneas A y C, representa la inversión en material rodante más grande de los últimos 10 años y forma parte de un proceso integral para construir una ciudad mejor conectada y más eficiente", manifestó el jefe de Gobierno porteño.

De esta manera, las nuevas unidades reemplazarán a los coches Mitsubishi que tienen, en promedio, 60 años de antigüedad y a los CAF 6000 que tienen una antigüedad superior a los 20 años, mejorando la operatividad, el servicio y agilizando los procesos de mantenimiento. Los coches tendrán, además de aire acondicionado, cámaras de seguridad, un sistema de información para los pasajeros incorporado (visual y auditivo), iluminación led antivandálica, asientos longitudinales y estarán preparadas para funcionar con un sistema de señales como el instalado en las líneas D y H, con mejores condiciones de seguridad.

Asimismo, se realizarán obras de infraestructura necesarias para acompañar el proceso de modernización. Entre ellas. se destaca el incremento de la potencia de 600 a 1.500 voltios, lo que significará la incorporación de tecnología más moderna, eficiente y sustentable, y se renovarán las vías y aparatos de vía.

La Línea B, cabe recordar, estuvo atravesada por diversas polémicas durante los últimos años. En noviembre pasado, Metrodelegados denunció la aparición de sarna que afectó a varios trabajadores y frente a ello, desde Emova señalaron sobre una “posible presencia de ácaros en la Línea B, causantes de enfermedades dermatológicas”. Frente a ello, en aquel momento, aseguraron que la compañía realizó un "refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección habituales, por prevención".

En esa línea, también se destacó la presencia de asbesto -material cancerígeno- en diversos vagones, de unidades adquiridas en Madrid (España) y Japón. También conocido como amianto, se trata de una sustancia prohibida en nuestro país desde la década del 2000 por los claros riesgos para la salud. Para fines del 2024, casi 3.000 trabajadores se encontraban en vigilancia médica y "desasbestización", lo que generó diversas medidas de fuerza y paros escalonados.

Cuánto sale el boleto de subte en julio 2025

Desde el martes 1° de julio, el boleto del subte pasó a costar 996 pesos por viaje, acercándose a la barrera simbólica de los mil pesos en el AMBA. El aumento, que se aplica por tercer mes consecutivo, responde al esquema de ajuste automático definido por la administración porteña: un 2 por ciento mensual, sumado al índice de inflación del mes anterior. Como el IPC de mayo fue del 1,5 por ciento, el incremento acumulado para este mes fue del 3,5 por ciento.

El valor anterior, vigente hasta junio, era de 963 pesos, lo que implica una suba de 33 pesos en el boleto. Si bien los usuarios pueden acceder a descuentos a través de la Red SUBE y el sistema de tarifa escalonada, lo cierto es que quienes utilizan el subte diariamente sienten cada vez más el peso de la tarifa en su economía mensual.