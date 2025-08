El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Este Gobierno es una asociación ilícita"

El director de El Destape, Roberto Navarro, volvió a las noches de los domingos con un nuevo programa: Te toman por boludo (TTxB). El periodista abrió la primera emisión con un editorial en el que denunció que "este Gobierno es una asociación ilícita". "Un grupo de empresarios agarraron al payaso, lo llevaron a un hotel y armaron el plan. Pero el payaso no es el que gobierna: gobierna Luis Caputo, gobierna Sturzenegger, gobierna la represora Patricia Bullrich".

Navarro comenzó analizando la corrida cambiaria de los últimos días, que terminó en un dólar oficial a 1.375 pesos. "Esta suba del dólar aún no contempla el hecho de que Milei va a perder las elecciones porque los mercados miran las encuestas ahora y las encuestas dicen que Milei va a ganar. ¿Qué pasa cuando las encuestas digan que Milei va a perder?", se preguntó y también destacó que esta semana el Congreso debe tratar los vetos presidenciales que la mayoría de la oposición ya rechazó. "¿Qué va a pasar con el dólar entonces", continuó y apuntó a pronósticos de entre 2.000 y 3.000 pesos para el dólar oficial.

Describió la salida de dólares del país, la caída del precio de las acciones y suba de precios. "El problema que generó esta devaluación es grave y lo que viene la semana que viene es más grave aún", alertó y se preguntó si el Gobierno "quiso mantener bajo el dólar o hacer un negocio". Para responder a esa pregunta, describió el aumento de las tasas de interés de las últimas semanas. Según explicó, Milei busca generar una implosión para achicar la económica con estas tasas altas y bajos salarios y, como prueba, mostró la destrucción de empresas, especialmente en la provincia de Santa Fe.

"Como es un Gobierno de timba, con el que se están enriqueciendo los empresarios, los amigos de Luis Caputo y Luis Caputo, juntó una montaña de intereses. Mientras hacía eso, bajó las jubilaciones, le sacó los remedios a los jubilados y a las personas con enfermedades graves, vació el Garrahan y el Conicet, pero todo eso no alcanza para pagar la deuda porque tiene un interés mucho más alto que el que tenía", aseguró y destacó que en los próximos meses se vienen vencimiento billonarios.

"Pero lo más importante de esto -agregó- es que el tipo te toma por boludo. Te pide un sacrificio porque no tiene plata para el Garrahan y se la da a los bancos, a los fondos de inversión."

Asimismo, denunció que a finales de esta semana, por el desfasaje de las cotizaciones de los contratos de dólar a futuro hubo gente que ganó mucho dinero y que al Estado le costó entre 500 millones de pesos y un billón de pesos. Para ilustrar quiénes ganaron, Navarro mostró una nota del portal Infobae quien señaló a J.P. Morgan y la última declaración jurada del ministro de Economía, Caputo, publicada en El Destape. "En estos dos años de timba, en los que se acumulaban intereses y te pisaban el salarios y las jubilaciones, te aumentaban las tarifas y las prepagas, estaban ganando los fondos de inversión y el que mueve la palanca se estaba quedando con la parte del león."

Navarro también apuntó contra uno de los ejes del discurso de Milei: la reivindicación de haber bajado la pobreza. "Vamos a terminar con uno de los grandes mitos de este gobierno que dice que dice que bajó la pobreza. Es increíble que diga eso. Está lleno de gente durmiendo en la calle, está lleno de gente pidiendo en los comedores y los comedores están, no tienen más comida y el tipo dice que bajó la pobreza", criticó y presentó una explicación de Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. "La verdad es que metieron mano en el índice. -sostuvo el periodista- Lo cambiaron. Antes no se ponderaba tanto, no se prestaba tanta atención a cuánto influía la Asignación Universal por hijo, cuánto influía el trabajo informal y otros planes del Estado. Entonces, cuando vos lo comparas con el que no tomaba en cuenta esto así, da más bajo. (...) ¿Cuál es la trampa? La trampa es no nos avisaron y nosotros ahora no podemos compararlo. Es decir, no sabemos si bajó la pobreza o no, pero nos damos cuenta que como esta forma de medir lo baja, está claro que la pobreza no bajó."

El periodista denunció que mientras los empresarios se llevan las grandes ganancias de este modelo, miembros del Gobierno se llevan vueltos. En este punto, se preguntó si los candidatos del oficialismo también y se detuvo en uno en particular: el principal candidato bonaerense de La Libertad Avanza para las elecciones de octubre, el diputado José Luis Espert.

Navarro describió el vínculo entre Espert y Federico Machado, un hombre acusado de lavar dinero para el narcotráfico. Relató que existen denuncias de que le puso sus aviones y una camioneta blindada a disposición durante la campaña electoral de 2019, además de más de 12 millones de dólares.