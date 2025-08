Luis Caputo aún tiene el 99,9% de su plata afuera y quintuplicó su patrimonio desde que asumió

El ministro de Economía Luis Caputo no trajo su plata al país y mantiene el 99,9% de su dinero líquido en depósitos en el exterior, bien a resguardo de sus políticas económicas. Su patrimonio declarado se multiplicó por tres en dólares y por cinco en pesos desde que asumió en el gobierno de Javier Milei.

Los datos surgen de su Declaración Jurada presentada hace unas horas, cuyo punteo arroja que Caputo:

Tiene el 99,9% de su dinero en el exterior , apenas el 0,04% en el país

, apenas el 0,04% en el país Desde que asumió multiplicó su patrimonio por 3 en dólares y por 5 en pesos

Declara un patrimonio ínfimo para ser el “Messi de las finanzas” , apenas arriba de los 9 millones de dólares incluyendo casas, terrenos, autos, yates, acciones y dinero. Inalcanzable para la enorme mayoría de los argentinos, poco creíble, por no decir inverosímil, para Caputo.

, apenas arriba de los 9 millones de dólares incluyendo casas, terrenos, autos, yates, acciones y dinero. Inalcanzable para la enorme mayoría de los argentinos, poco creíble, por no decir inverosímil, para Caputo. Duplicó el valor de sus acciones en la consultora Anker, que supuestamente había cerrado para dedicarse a ser ministro de Economía.

para dedicarse a ser ministro de Economía. Multiplicó casi por 20 su dinero en Ancora Investments , un fondo de inversión en el extranjero donde no aclara en qué invierten. Ancora significa “ancla” al igual que Anker, la consultora de Caputo.

, un fondo de inversión en el extranjero donde no aclara en qué invierten. Ancora significa “ancla” al igual que Anker, la consultora de Caputo. Vendió títulos públicos AL29 y acciones de Mercado Libre, Celanese Corp y Apple mientras es ministro de Economía

Le debe plata a su hermano Flavio Luis Nicolás, uno de los socios de Caputo Hermanos, la firma que financiaba al violento grupo antiK Revolución Federal

Es accionista de Palmeral Chico y Sacha Rupaska. El valor de las acciones del ministro en la primera se multiplicaron casi por 4; en la segunda por 15.

“No hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información”, decía Caputo cuando se lo consultaba porqué no tenía su dinero en la Argentina. Algo hizo.

No trajo la plata

El dato de que Caputo tiene el 99,9% de su dinero líquido en cuentas en el exterior no es menor. El dinero líquido es el disponible, a mano, directamente en cuentas, no invertido en instrumentos financieros. Declaró 5.937 millones de pesos en cuentas fuera de la Argentina, unos 4,5 millones de dólares, mayormente concentrado en 2 cuentas en dólares. En el país declara depósitos por 2.888.780, menos de la mitad de su sueldo como ministro. Consigna $87.273 en efectivo.

Pero hay cosas que no cierran con todo el dinero que tiene en el exterior. Por un lado, no está claro donde está todo ese dinero. La última vez que detalló donde tenía su dinero indicó que lo guardaba en Isla de Man, una isla en el archipiélago británico que opera como una guarida fiscal. Ahora solo pone “depósitos en el exterior” y, en las dos cuentas donde tiene la mayoría del dinero, aclara que es en dólares USA, pero no especifica si el dinero está en ese país donde, vale aclarar, varios de sus Estados son guaridas fiscales.

Por otro, es uno de los temas cuya exposición más enfurece a Caputo. Cuanto este periodista señaló que cuando asumió como ministro y anunciaba que “la realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte” tenía toda su plata afuera, contestó de forma agresiva. Hace poco, cuando anunciaron el relajamiento de controles para dólares sin declarar, también agredió al periodista Jonathan Heguier cuando le preguntó por todo su dinero en exterior y si iba a traerlo a la Argentina.

Lo cierto es que el ahorrista Caputo no trajo su dinero al país del ministro Caputo. Tiene el 99,9% de su plata líquida en el exterior y apenas el 0,04% en la Argentina.

Más Picasso que Messi

En su primera declaración jurada como ministro Caputo informó un patrimonio de 2.307 millones de pesos, que eran 2.692.128 dólares. Ahora informó un patrimonio de 11.851 millones de pesos al 29 de julio, cuando el dólar estaba a $1.300. Eran 9.116.282 dólares. La cuenta es sencilla: desde que es ministro multiplicó su patrimonio por 5 en pesos; en dólares más que lo triplicó. Lo que sería la Argentina si las finanzas del país vivieron lo mismo que las finanzas personales de su ministro de Economía.

Todo esto con una salvedad no menor: es poco verosímil que Caputo, el “Messi de las finanzas”, tenga un patrimonio total apenas arriba de los 9 millones de dólares incluidas propiedades, autos, yates, acciones en empresas, inversiones financieras y dinero líquido. Un apodo más adecuado sería el “Picasso de las Declaraciones Juradas”.

Las declaraciones del viceministro de Economía José Luis Daza hacen aún menos verosímil esta declaración jurada de Caputo. En la visita le hicieron a Alejandro Fantino en su canal Daza resaltó que Caputo era el "jefe de Trading" del JP Morgan, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. "Andá a tradear contra Toto", se rió Milei. El tema es que Daza, que habla de Caputo como el más capo de los traders, declaró en 2023 un patrimonio de 22 millones de pesos contra poco más de 4 millones que informó Caputo. ¿Le fue mejor a Daza que a Caputo o no dibuja tanto? El viceministro aún no presentó la actualización de 2024.

“Mi plata me la gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde”, decía Caputo. En el mundo financiero causa gracia que declare eso.

Anclas

En su primera declaración jurada como ministro Caputo informó 97 millones de pesos en el fondo de inversión Ancora Investments LP, radicado en el exterior. A principios de este período ya eran 388 millones. Ahora, en su última declaración jurada, son 1.870 millones. O sea que entre que llegó al gobierno de Milei y ahora su dinero en Ancora se multiplicó casi por 20 en pesos. En dólares, en la primera declaración jurada eran apenas arriba de 100.000. Ahora tiene declarado en Ancora Investments 1.439.039 dólares. Multiplicó por 14 en dólares.

Caputo no detalla en qué invierte Ancora Investments LP, por lo que deja abiertas todas las opciones. ¿Tiene letras del tesoro que administra el gobierno? ¿Compró pedazos del juicio por la reestatización de YPF? Todo es posible y la desinformación junto al personaje abonan las hipótesis más rentables.

Ancora significa “ancla” al igual que Anker, la consultora de Caputo.

La consultora Anker es la base del equipo económico de Caputo. Su socio Santiago Bausili desembarcó en el Banco Central y varios de sus empleados ocupan puestos importantes en el Ministerio de Economía. La importancia de la consultora es tal que a los dibujos contables que hacen con las finanzas públicas le llaman “punto Anker”.

El ministro Caputo dijo que cerró Anker en diciembre de 2023, antes de asumir. Emitieron un comunicado que decía: "Esta oportunidad representa un nuevo capítulo y compromiso con el servicio público con el que sentimos la obligación de no pasar por alto" y que la firma "cesará la prestación de servicios como consultora en el ámbito macroeconómico y financiero” a partir del 30 de noviembre de 2023.

Lo cierto es que lo último que figura en el Boletín Oficial vinculado a Anker Latinoamericana es del 22 de febrero de 2024, el día anterior a que Caputo presentara su primera declaración jurada. O sea que mientras fue ministro mantuvo su consultora activa y su cargo en esa empresa más de 2 meses. Consignaron una asamblea de socios del 30 de noviembre de 2023 pero rubricaron ante escribana el día antes de presentar su declaración jurada. Allí dice que Caputo y Bausili renunciaron a sus cargos en el directorio de Anker y fueron reemplazados por Flavio Luis Nicolás Caputo, hermano del ministro, y por Alexis Hoffmann. Firman todo ante la escribana Inés Marcela Caputo.

Ahora, ya con mas de un año y medio en el gobierno, Caputo consigna el 50% de las acciones de Anker Latinoamericana por 58 millones de pesos. En su primera declaración jurada dijo que valían 21 millones. ¿Por que las acciones de Anker más que duplicaron su valor mientras es ministro de Economía?

Timba y familia

Al inicio del año declaró Caputo inversiones por $811.183 en el título público AL29 y acciones de Mercado Libre, Apple y Celanese Corp. Ahora informa cero en ese ítem, lo que indica que se desprendió de todo. Lo interesante es que el título público AL29 tuvo un pico máximo de valor en enero de $97,990 y luego bajó hasta $82,000 que vale. El ministro de Economía no detalla cuantos AL29 tenía ni cuando los vendió. Si lo hizo en el pico de su valor hizo negocio.

El ministro Caputo también declaró una deuda de 185 millones de pesos con Flavio Luis Nicolás Caputo. Es su hermano, uno de los socios de caputo Hermanos, la firma que le pagó más de 10 millones de pesos a Jonathan Morel, líder del violento grupo antiK Revolución Federal. Y, según los papeles, el que quedó a cargo de la consultora Anker.

La propia

Caputo es accionista de Palmeral Chico, donde declara el 89% de las acciones por más de 1.512 millones de pesos. En su primera declaración jurada esas acciones valían 392 millones. O sea, su valor casi se cuadruplicó.

En el caso de Sacha Rupaska, la firma con denuncias por desmontes ilegales en Santiago del Estero, Caputo declara el 33,33%. Cuando llegó al gobierno esas acciones estaban valuadas en 23 millones de pesos, ahora valen 358 millones. O sea, el valor se multiplicó por 15 durante su gestión como ministro.

Allí su socio es Luis María Méndez Ezcurra, casado con Rossana Pía Caputo, hermana del ministro. Esta es la hermana que vivía en Barrio Norte pero contrató a una carpintería en Boulogne para que hiciera muebles para un edificio que sus otros hermanos construían en Villa Añelo, Neuquén, a más de 1.000 kilómetros. La carpintería era la fachada de Jonathan Morel, el líder del violento grupo antiK Revolución Federal, que no tenía ninguna experiencia en hacer muebles.