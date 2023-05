Pipo Cipolatti explotó contra la serie de Fito Páez: "Una mierda"

El líder de la banda de pop rock Los Twist habló de la serie El amor después del amor y no se guardó un picantísimo descargo contra la biopic de Fito Páez.

El estreno de la serie El amor después del amor, una biopic sobre la vida del cantante Fito Páez, despertó polémicas de todo tipo y muchos artistas cercanos al rosarino emitieron descargos y marcaron diferencias entre la producción de Netflix y la vida real. Luego de las opiniones de Fabiana Cantilo, Nito Mestre y Andrés Calamaro, el líder de Los Twist Pipo Cipolatti rompió el silencio y explotó contra la ficción.

Por la serie -que cuenta la historia de Fito y su trayectoria en la música hasta llegar al éxito rotundo de su álbum El amor después del amor- pasan varios de los grandes nombres del rock de los '80 como Charly García, "El Flaco" Spinetta, Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro, Federico Moura y Pipo Cipolatti. El rockero es uno de los personajes que aparece junto a Cantilo en un par de escenas de la ficción, dado que los artistas trabajaron juntos durante un tiempo (puntualmente, una de las escenas donde aparecen Los Twist es durante la presentación de la canción Cleopatra, la reina del twist).

“No vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda", disparó Pipo en un audio enviado al periodista Juan Etchegoyen sobre su reacción luego del lanzamiento de la serie que dividió las aguas en la escena del rock local. Además, el artista lanzó una sentencia fulminante manifestando el poco entusiasmo que le genera la serie: "Prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento”.

Pipo Cipolatti defendió a Fabiana Cantilo: "Es mi amiga"

Días atrás, Fabiana Cantilo -quien también fue pareja de Páez en los '80- afirmó en un video que en la ficción "se mezclaron los tiempos" y provocó una fuerte grieta. Aunque más tarde publicó otros videos para desdecir sus declaraciones y afirmar que no tiene nada en contra de la serie (es preciso señalar que, también, estuvo involucrada en piezas promocionales de El amor después del amor hechas por la cuenta de Netflix en Argentina), Pipo Cipolatti se mostró de su lado y deslizó: "Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre porque es mi amiga”.