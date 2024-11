Acoso sexual: el presidente Boric fue acusado y su defensa contestó que él era la "víctima"

El abogado del presidente chileno Gabriel Boric confirmó que existe una denuncia contra el mandatario por un presunto delito de acoso sexual. Una mujer lo acusó en las últimas horas de haber difundido registros de imágenes privadas y de acoso sexual hace 10 años. Según el letrado, estos hechos nunca ocurrieron y el presidente fue "víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico". La Justicia tiene al menos 25 mails de la misma remitente con la "prueba y evidencia de esa interacción", puntualizó Jonatan Valenzuela Saldías.

Según la cadena CNN, que tuvo acceso a los correos, la denunciante envió al mandatario cuando ambos eran estudiantes fotos de contenido sexual y correos en los que le aseguraba que estaba enamorada de él y que deseaba tener una relación. Al respecto, el abogado aseguró hoy que si bien Boric respondió en principio a algunos de esos correos "con extrañeza y sorpresa, en ningún caso solicitó, consintió ni difundió las citadas imágenes".

Todo comenzó hace 11 años, en julio de 2013 y terminó en el mismo mes de 2014, cuando Boric realizaba su práctica profesional en Magallanes. Boric, quien en 2026 completará su mandato de cuatro años haciendo en ese momentop la práctica profesional de sus estudios de derecho en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. Un año después fue electo diputado por la zona.

La defensa del presidente chileno, de ahora 38 años, afirma que la mujer "presentó una denuncia sin fundamento alguno". De acuerdo a Valenzuela, en esa época el presidente recibió numerosos correos electrónicos de una persona con la que no tuvo contacto por 10 años y que este 2024 lo denunció por acoso sexual. “Desde julio del año 2013 y hasta el año 2014, mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos, constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido como nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes, el 6 de septiembre de 2024”, puntualizó. Afirmó que la Fiscalía de la región meridional de Magallenas ya tiene todas las pruebas y el mandatario ofreció además toda su colaboración.

Si bien no dio detalles respecto a esos mensajes, aclaró que "en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del Presidente". “Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014”, agregó. El abogado enfatizó, asimismo, que "desde el primer momento, el presidente, Gabriel Boric, ha estado a completa disposición (de la fiscalía) para el más absoluto esclarecimiento de estos hechos" y que el mismo entregó al fiscalía de Magallanes el pasado 22 de octubre de una "copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores".

De acuerdo al abogado, el equipo jurídico del mandatario se enteró de esta acción judicial a través de una revisión periódica de eventos que puedan tener significación en diversos ámbitos públicos, y decidieron hacerla pública. "Estamos seguros de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida en la instancia correspondiente", concluyó antes de las preguntas de los periodistas.

La polémica en torno a la denuncia sucede en medio de un agitado clima político en Chile a causa de una denuncia por violación y abuso sexual presentada en octubre contra el exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, quien está en prisión preventiva por supuestamente haber agredido a una subalterna. La oposición criticó que el mandatario no actuara el mismo día en que se conoció la denuncia, que Monsalve no se viera obligado a renunciar hasta 48 horas después y que el propio mandatario afirmara que se debía investigar todo bien para evitar denuncias falsas.