Por qué San Lorenzo no incorporó refuerzos antes del Torneo Clausura 2025

Julio Lopardo, presidente interino de San Lorenzo.

San Lorenzo vive quizás uno de los momentos institucionales más difíciles de su historia. Es que en medio de una delicada situación de mando por el escándalo protagonizado por su presidente licenciado Fernando Moretti y el presunto cobro de una coima que investiga la Justicia, se suma una delicado escenario financiero, que el "Ciclón" logró disimular en el plano deportivo con una gran campaña en el primer semestre del 2025, donde alcanzó la semifinal del Torneo Apertura.

Sin embargo, la situación no es la misma para este segundo semestre, ante la partida de su entrenador Miguel Ángel Russo, que ahora dirige Boca, y la de su capitán y gran referente en este último tiempo, el vasco Iker Munain, que anunció la salida del club de Boedo para retirarse como futbolista y empezar una carrera como enntrenador en el fútbol de ascenso de España, donde vive su familia y en el cual jugó la mayor parte de su vida.

Por qué San Lorenzo no incorporó refuerzos para este Torneo Clausura

Ante la ya mencionada delicada situación económica de San Lorenzo, la dirigencia comandada por el presidente interino Julio Lopardo tomó la decisión de no incoporar jugadores hasta que hayan levantado sus innhibiciones. Aún no se han levantado las inhibiciones que pesan sobre el club y hasta que eso no se haga no llegará nadie. "Seguir trayendo jugadores que después no se pueden pagar o que al poco tiempo reclamen por falta de pago no es el camino. Vamos a arreglarnos con lo que tenemos, creo que la gente de San Lorenzo lo va a entender. Otra cosa no se puede hacer", explicó el directivo sobre la adopción de esta postura.

Damián Ayude, la gran apuesta de San Lorenzo en el banco.

Actualmente son cuatro las inhibiciones que posee San Lorenzo, cuyo monto total es de 2,2 millones de dólares más intereses, entre los que se cuentan 1 millón al uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, 600 mil a Monterrey por el pase del delantero paraguayo Adam Bareiro, 250 mil al defensor colombiano Cristian Zapata y 250 mil al Austin por el pase de Jhohan Romaña, una de las grandes figuras del "Ciclón" en el pasado semestre.

En cuanto a la realidad económica del club y la posibilidad de levantar las inhibiciones, Lopardo fue tajante: "La deuda hoy es mayor a la que dejaron Lammens y Tinelli. Habría que haberle presentado la verdad a los hinchas de San Lorenzo. Yo lo voy a hacer. Todavía tengo que tener las cosas más claras para poder comentarlas, pero tienen que saber cuál es la situación". Un presente difícil que deberá comenzar a resolver uno de los clubes más grandes del fútbol doméstico.