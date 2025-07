La implosión de JxC: entre la opción de derecha, la avenida del medio y el peligro de fugas

Juntos por el Cambio implosionó en la provincia de Buenos Aires y se dividió en dos grandes grupos. Por un lado, la extrema derecha que llevó al PRO a trabajar conjuntamente con La Libertad Avanza. Del otro, la nueva expresión de “centro” que ve, en un escenario de tres tercios, la posibilidad de representar a un sector no alcanzado por las propuestas ubicadas en los polos.

Sin embargo, lejos de acallar los debates, el cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires abrió una nueva ventana de negociaciones y la incertidumbre se estirará hasta el 19 de julio, cuando se presenten las listas de candidatos y aquellos partidos políticos que competirán en soledad. Tanto en el PRO como en la UCR no se descartan desprendimientos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La derecha

El macrismo cerró su coalición con La Libertad Avanza, tal como lo negociaron Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. En una reunión matutina con los intendentes, el partido comunicó que sus 13 alcaldes avalaron el acuerdo y que todos se manifestaron en favor de jugar dentro de ese esquema.

Sin embargo, hay varios caciques incómodos con el pacto con La Libertad Avanza y no se descarta que decidan jugar bajo otro sello en las elecciones. Si bien todavía no hay nada definido, aparece una marca que puede competir y que, al no presentar alianza, no tuvo que inscribirse este miércoles. En San Nicolás, gobierna Hechos y podría funcionar como paraguas para los desencantados.

Según se manifestó, este PRO no es el mismo que sedujo a varios a participar del armado en 2015. Pero el problema principal radica en la convivencia con los libertarios. Hay municipios en donde los violeta se dedicaron a funcionar como oposición constante a los gobiernos amarillos. Para ellos, es muy difícil explicar una lista compartida después de este año y medio de desencuentros.

Dentro del PRO, sostuvo un dirigente, siempre se conversó la posibilidad de dar libertad a los distritos en los que sea imposible concretar un acuerdo. Quedarán diez días para resolver es escenario, para un lado o para el otro.

La avenida del centro

Una situación similar es la que se vive en la UCR. El partido centenario resolvió, en su Convención, la conformación de “un amplio frente opositor, con apertura a la integración de partidos políticos afines que compartan valores democráticos, principios republicanos y acuerdos programáticos comunes”.

En ese esquema, bajo el nombre Somos Buenos Aires, ingresaron la UCR; el partido Hacemos del schiarettismo; la Coalición Cívica; el GEN; el Partido del Diálogo; el socialismo; el espacio de Facundo Manes denominado Adelante; y partidos vecinales.

Más allá del acuerdo electoral, el miércoles la Convención radical dejó una puerta abierta que podría ser aprovechada por los que prefieren inclinarse por un polo. En su artículo tercero, se fijó como objetivo que “los acuerdos políticos y programáticos procuren potenciar la competitividad electoral de la Unión Cívica Radical y de la coalición opositora en todas las categorías y jurisdicciones”.

Pero en su segundo inciso se estipuló que “en aquellos distritos y/o secciones donde el acuerdo alcanzado no favorezca ni potencie la competitividad electoral de la Unión Cívica Radical, los dirigentes y/o afiliados podrán realizar los acuerdos políticos necesarios para mejorar el posicionamiento competitivo”.

Un dirigente lo tradujo de este modo: libertad de acción, sin consecuencias. Eso terminará de concretarse el 19 de julio cuando se presenten las listas de candidatos que competirán en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.