Flor de la V se pudrió y contó todo lo que sabe sobre Tinelli: "Esto pasó"

Flor de la V no anduvo con vueltas y contó lo que muchos pensaban de Marcelo Tinelli.

Flor de la V sorprendió a todos al aire de El Nueve cuando, mediante su programa Los profesionales de siempre, arremetió contra Marcelo Tinelli contando lo que sabe sobre el cierre de su productora LaFlia.

Todo se dio a raíz de los dichos de Marcelo Tinelli, quien negó que el cierre de su productora sea una realidad. "No cierra La Flia. ¿En qué programa se habla? Es mentira eso. Estamos haciendo un achique de gente, reducción de personal porque vamos a tener menos programas, pero no cierra”, aseguró, generando la ira de Flor de la V.

En su programa, la protagonista exclamó: "¡Nos toman de pelotudos! Nosotros, antes de salir al aire, teníamos la información. No es opinión. Federico Hoppe y su hermano convocaron a empleados de la productora a un Zoom para decirles que cerraba. No inventamos nada”.

“Las personas estaban llorando porque se quedaban sin trabajo después de una vida, más de 30 años. Esto está sucediendo. Marcelo, llamalo como quieras, pero esto pasó. Es una mierda esto. Está pasando en todo el país, mucha gente se está quedando sin laburo, es triste y grave”, agregó Flor de la V.

Flor de la V, muy crítica contra Marcelo Tinelli: "Vos tenés tu vida hecha"

La conductora de Los profesionales de siempre cargó contra Marcelo Tinelli y salió en defensa de sus empleados: "El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre. Por una cosa o por otra, porque te engrampan o porque te mandan a juicio…”.

Flor de la V no anduvo con vueltas y contó lo que muchos pensaban de Marcelo Tinelli.

“Por eso estamos contando esta información, que no es contra vos ni tu productora. No lo celebramos, pero no digas que ´nada que ver´. Me harta que nos toman de pelotudos. Cada cheque que no se pagaba, que te llega la información, te lo desmienten”, cerró Flor de la V.