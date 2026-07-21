Tras la finalización del Mundial 2026, el periodista Flavio Azzaro encendió la polémica con un repaso futbolista por futbolista de la Selección Argentina, en el que dejó definiciones tajantes sobre quiénes deberían continuar y quiénes no en el próximo ciclo. Con el estilo directo que lo caracteriza, no esquivó ningún nombre.

El blanco más resonante de sus críticas fue Leandro Paredes. Sin matices, Azzaro fue categórico: "no puede seguir jugando en la Selección Argentina", una definición que marca el fin del ciclo del mediocampista en el combinado nacional, al menos según la mirada del periodista.

Mac Allister y Enzo Fernández, los elegidos para el recambio

En la vereda opuesta, Azzaro depositó su confianza en dos futbolistas para construir el próximo proceso. Sobre Alexis Mac Allister, reconoció que tuvo un Mundial flojo, pero destacó que todavía tiene margen por delante: "Tiene 26 años, categoría y juega en la élite. Puede ser parte del proceso que venga y ojalá levante".

Con Enzo Fernández fue todavía más contundente y lo proyectó como el futuro capitán futbolístico del equipo: "Debe ser uno de los estandartes de la Selección a futuro. Tuvo un mal Mundial, pero es joven y aspiramos a que, con la salida de algunos jugadores, pueda hacerse dueño de este equipo".

Las dudas sobre De Paul y la incógnita de Scaloni

El caso de Rodrigo De Paul generó más matices. Azzaro puso en duda su continuidad pensando en el próximo Mundial, aunque no descartó que pueda tener su lugar en una Copa América: "Es difícil de cara al próximo Mundial. Tiene 32 años... Quizás para la Copa América sí, pero hay que dividir Copa América de Mundial. Para el Mundial lo veo más complicado".

El periodista fue más allá y ató el futuro de De Paul a la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado, un interrogante que todavía no tiene respuesta: "Hay que ver si sigue Scaloni, que no sabemos qué va a pasar; ayer amagó con irse. Me cuesta pensar que quiera seguir contando con De Paul porque ya demostró que mucho no lo considera".

Giuliano Simeone, la cara positiva del recambio

Entre los nombres más jóvenes, Azzaro rescató el rendimiento de Giuliano Simeone, a quien ve como una pieza de recambio con proyección: "Va a ser un jugador funcional. Este Mundial le va a haber servido como base; sin haber jugado mucho, demostró que tiene las pelotas que hay que tener para jugar en el seleccionado. Me deja una buena impresión, con cosas para mejorar".

Almada, el más golpeado por la crítica

La evaluación más dura fue para Thiago Almada. Según el periodista, el ex Vélez quedó muy por debajo de lo esperado y ahora deberá revertir esa imagen en el club: "Le quedó grande el Mundial a Thiago Almada. Va a tener que demostrar en el fútbol europeo, o donde le toque jugar, que es mucho más de lo que pareció en esta Copa del Mundo intrascendente para él".

El interrogante abierto sobre Nicolás González

Por último, Azzaro dejó planteada una duda sobre Nicolás González, ligada tanto a su edad como al recambio en el cuerpo técnico: "Hay que ver cómo llega a los 32 años y qué técnico está, si el DT que venga lo quiere tanto como lo quiso este entrenador".

Con estas declaraciones, Azzaro deja instalado el debate sobre cómo debería reconstruirse la Selección Argentina de cara al próximo ciclo, con nombres que se caen, otros que se afianzan y varias incógnitas todavía sin resolver.