Alivio a los bolsillos: Burnham anunció una rebaja de impuestos a la energía

En su primer movimiento como primer ministro británico, Andy Burnham anunció una rebaja impositiva sobre las tarifas energéticas para contener el impacto del costo de vida en los hogares antes de la llegada del invierno europeo.

"Dije que daría a las personas un poco más de margen de maniobra. Hoy estoy tomando medidas inmediatas: reduciendo los impuestos en las facturas de energía para poner más dinero en tu bolsillo", afirmó el líder laborista a través de un mensaje en sus redes sociales, tras oficializar la integración de su nuevo Gabinete de ministros. "Dije que daría a las personas un poco más de margen de maniobra. Hoy estoy tomando medidas inmediatas: reduciendo los impuestos en las facturas de energía para poner más dinero en tu bolsillo", anunció.

Según detalló el Ministerio de Finanzas, la iniciativa entrará en vigor a partir del 1º de octubre mediante la eliminación del IVA en las facturas de electricidad domiciliarias. El nuevo titular de la cartera económica, John Healey, explicó que la rebaja "dará a las familias un respiro a la hora de pagar las facturas" y precisó que la medida se financiará mediante la reasignación de partidas presupuestarias obtenidas tras la cancelación del programa de identificación digital dispuesto este año.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, cruzó al nuevo 'premier' argumentando que el anuncio implica compromisos fiscales de miles de millones de libras sin un respaldo financiero claro, sumado a la promesa de elevar el gasto en defensa al 3% del PIB. "¿De dónde sale el dinero? No ha habido ninguna explicación seria sobre cómo se financiarán. Estoy muy preocupada de que el primer ministro esté haciendo muchas promesas sin dar al país una explicación sobre cómo podemos permitirnos pagarlas", cuestionó Badenoch, reclamando recortar el gasto público en lugar de incrementar el endeudamiento.

Un giro estructural y el nuevo mapa del Gabinete

El exalcalde de Mánchester asumió la jefatura de Estado con la promesa de abrir un punto de inflexión en la política británica y superar las secuelas de la crisis institucional desatada tras el referéndum del Brexit. Burnham prometió impulsar las reformas más profundas de los últimos 40 años para corregir lo que calificó como los "caminos equivocados" iniciados en la década de 1980 durante la era de Margaret Thatcher, período en el cual "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

Para llevar adelante este nuevo modelo político y económico, Burnham estructuró un equipo de gobierno con cambios profundos respecto a la gestión de Starmer. En Relaciones Exteriores asumirá David Miliband, quien hasta el momento se desempeñaba como ministro de Energía. En Finanzas ocupará el cargo John Healey, saliente responsable de la cartera de Defensa, desplazando a una figura central del armado de Starmer como Rachel Reeves. Defensa queda bajo la conducción de Wes Streeting, quien dejó la cartera de Sanidad en mayo tras insinuar una disputa por el liderazgo partidario. Mientras que en Vivienda retornará Angela Rayner, quien regresa al ministerio que ocupó en la primera etapa de Starmer luego de haber dimitido como vice primera ministra en septiembre de 2025.

Con información de EuropaPress.