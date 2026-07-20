Vacaciones de invierno: arranque flojo por el bolsillo y el efecto Mundial

En el contexto tanto del atraso salarial como de viajes por el Mundial, en el sector turístico advierten por un arranque flojo de las vacaciones de invierno 2026 y apuestan a que las reservas de último momento mejoren el panorama, aunque admiten que en cualquier caso la temporada será modesta.

Las vacaciones de invierno arrancaron este lunes tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, así como en la mayoría del interior, una semana después de su inicio en seis provincias del país.

"Tenemos buenas expectativas para lo que queda por delante de las vacaciones de invierno", señalaron a El Destape desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT), y destacaron que el optimismo radica en las buenas cifras registradas durante el fin de semana largo del 9 y 10 de julio pasados.

Por ejemplo, hace diez días algunos de los destinos principales como Mendoza, Iguazú o Bariloche tuvieron una ocupación mayor al 80%, mientras que en Salta, Jujuy, Catamarca o Corrientes la ocupación fue superior al 70%.

Sin embargo, este optimismo no parece materializarse, por ahora, para el inicio de las vacaciones de invierno en la mayoría del país. Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) alertó que la perspectiva en cuanto a reservas viene "liviana".

Según detalló Elías, todavía "hay pocos destinos trabajando con números altos", como Bariloche, Ushuaia, Iguazú o Jujuy, en los cuales la ocupación ronda el 80% promedio. Al contrario, todavía la costa atlántica, la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires registran reservas por debajo de su promedio histórico para estas fechas, agregó.

El atraso salarial y el efecto Mundial

Para el representante del sector hotelero, uno de los factores que influyen es el económico. "No se reactivó el consumo" reconoció Elías al respecto. En ese sentido, evidentemente esta temporada sufre el impacto del atraso del salario real privado registrado acumulado especialmente entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. Que, incluso, comenzó a afectar al consumo de bienes durables.

A ello se le suma el factor Mundial, el cual pesa de dos formas paralelas, señaló el representante hotelero. Por un lado, por la gran cantidad de argentinos que viajaron a ver a la Selección a Estados Unidos (unos 50.000, según calculó la consultora Qualy) y que, por lo tanto, probablemente se restrinjan a la hora de planificar un viaje por el interior del país durante estas próximas dos semanas.

Por el otro, aseguró Elías, ocurre también que muchas personas estuvieron pendientes de la Copa del Mundo y estaban esperando que terminase el torneo para empezar a definir qué harán con sus vacaciones. En lugares particulares, como la Patagonia, la cantidad de reservas también sufrió por la demora de la llegada de la nieve.

Para peor, este panorama se da cuando es esperable una suba del turismo receptivo, dado que el tipo de cambio real se ubica por encima del nivel que tenía en la temporada 2025 y 2024, remarcó el vicepresidente de la AHT, sobre todo por la apreciación del peso chileno y el real brasileño.

Aun así, y en parte gracias a la finalización del Mundial, Elías destaca que apuestan a las habituales reservas de último momento para mejorar la cantidad de ocupación hasta aproximadamente un 70% a nivel nacional. Sería "un buen número para las vacaciones de invierno", señaló, aunque reconoció que la cifra debería ser cercana al 90% para compensar el "muy malo" bimestre de mayo junio y frente a la incertidumbre de lo que puede ocurrir en agosto y septiembre.