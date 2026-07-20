Receso, internas y falta de acuerdos: el Congreso entra en un limbo de dos semanas

El receso informal de invierno del Congreso es una realidad. La Libertad Avanza (LLA) no hizo valer en la primera etapa del año, entre extraordinarias y ordinarias, su mayoría legislativa, a causa de sus desencuentros con los aliados de la Casa Rosada. El parate del palacio legislativo dejó abierto espacio para negociaciones, esquirlas de los duelos internos en el oficialismo y una batería de proyectos para los que el presidente Javier Milei no tiene las manos necesarias para que se aprueben.

El jueves pasado, horas después de que Argentina eliminara a Inglaterra del mundial 2026, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, tuvo que pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto, para continuar el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El autor del texto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, no hizo lugar a los cambios que podrían haber obtenido el voto aliado.

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Los cambios que se habían pedido fueron dos: el primero fue el doble conforme entre Nación y la provincia en la que se venda la tierra al particular o empresa extranjeros, en el que se elimina el silencio administrativo. El segundo cambio solicitado fue que las provincias puedan fijar los límites para la venta de tierras a particulares extranjeros.

"El presidente hubiese tenido que vetar un artículo que había sido votado por el Senado", habían señalado, con fastidio, desde el entorno de la ex ministra. Bullrich reavivó, en la previa a la sesión del jueves pasado, su duelo con Victoria Villarruel.

Un entredicho vía Whatsapp entre ambas salió a luz. Al otro día, la Vicepresidenta acusó a la jefa de bloque de filtrarlo. "El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado", espetó Bullrich a través de su cuenta de X. Según se encargó de dejar en claro la ex ministra, esta historia continuará.

Para el 6 de agosto, LLA quería abrir el recinto para tratar el proyecto de ley de Hojarasca, el de "Falsas Denuncias" y el de Salud Mental. El primero de estos ya cuenta con media sanción de Diputados, mientras que el último todavía necesita dictamen en las comisiones del Senado.

Sin embargo, la Casa Rosada trabaja haciéndole RCP a la reforma electoral. "No creo que existan reuniones. Capaz la segunda semana, pero por ahora no hay nada", comentaron a El Destape fuentes cercanas a un senador de LLA.

El último movimiento con los bloques legislativos antes del receso fue un encuentro: el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, recibieron el jueves pasado a los jefes de bloque del PRO en el Senado y Diputados, Martín Goerling y Cristian Ritondo. Los amarillos le llevaron su agenda para el Congreso, con proyectos como Ficha Limpia. No se habló de la reforma electoral, afirman.

Con el arribo de Santilli, los Milei, Javier y Karina, buscaron mostrar una reactivación de su agenda en el Congreso. En ese temario estaba el vaciamiento de la ley de Zona Fría. La resurrección de ese proyecto fue apenas un espasmo.

A ojos de la Secretaría General de la Presidencia, Diputados es la cámara revisora, por lo que el freno en la aprobación de temas en el Senado, freeza las actividades en la Cámara Baja.

"Todo proyecto no se sabe por dónde va a entrar, porque no sabemos cuál va a ser el tráfico legislativo del Senado. Hay bastantes cosas. Quedará todo para después del receso invernal", respondió una fuente parlamentaria a El Destape, ante la pregunta respecto al el proyecto anunciado por Javier Milei para implementar un shutdown del gobierno, al estilo de su admirado Estados Unidos.

Por el "shutdown" se entiende que es el cese de prestaciones de Nación, en caso de falta de acuerdo en el Congreso por la sanción presupuesto. Si bien falta para el tratamiento del cálculo de gastos e ingresos del Estado nacional, es curiosa la aparición de este proyecto, justo en el momento en el que los Milei no pueden destrabar la reforma electoral.

Como sea, al igual que el "shutdown", también está en un limbo el proyecto de reforma de la carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que en la mente de Milei es importante. En cambio, este lunes ingresará a la Cámara Baja el proyecto con modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.

En la Cámara Baja, mientras tanto, espera el proyecto de "ley de Lobby", el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, conocido como "ley Antibarras". Solo los dos primeros tuvieron dictamen. Sin embargo, los tres comparten falta de apoyo aliado para entrar al recinto que preside Martín Menem.