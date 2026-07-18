No hubo un compromiso de respaldar la agenda de proyectos del espacio fundado por Mauricio Macri, pero "si tenerlos en cuenta en los próximos paquetes de reformas".

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem recibieron el jueves a los jefes de bloque del PRO en el Senado y Diputados, Martín Goerling y Cristian Ritondo, respectivamente. Los amarillos presentaron su agenda de temas para el Congreso, a la espera del apoyo de un oficialismo necesitado de la confianza de los socios para aprobar la reforma electoral en la Cámara alta.

Según la información difundida, en el encuentro en la Casa Rosada "analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones", a la que Goerling representa en el Senado.

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"Los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, al considerarlo una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico", completaron, en referencia al proyecto que el Ejecutivo de Javier Milei enviará al Congreso, aunque sin definiciones sobre cuál será la Cámara por la que ingresará.

A través de su cuenta de X, Ritondo afirmó que en el PRO tienen "una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina". "Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades", cerró.

Fuentes del partido amarillo al tanto del cónclave señalaron a El Destape que "se acercó nuevamente la agenda PRO" a los representantes del Ejecutivo. Según informaron, no hubo un compromiso de respaldar la agenda de proyectos del espacio fundado por Mauricio Macri, pero "si tenerlos en cuenta en los próximos paquetes de reformas".

Varios de estos fueron planteados semanas atrás en sus redes por el PRO, luego de la salida del cuestionado Manuel Adorni y su reemplazo por Santilli. Entre estos se encontraba el de Ficha Limpia, que el partido amarillo militó en el Congreso, con escaso entusiasmo de Milei y LLA.

¿Qué pasará con la reforma laboral?

El Congreso ingresó en el período informal de receso invernal. En este lapso de tiempo, el Ejecutivo espera negociar la reforma electoral, cuyo eje principal es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El gobierno de Javier y Karina Milei cree que las internas pueden reactivar al peronismo, hoy en estado de debate permanente. A cargo de estas negociaciones con los gobernadores, que tienen la llave del Senado, está Santilli: en los hechos, un afiliado del PRO.

Fuentes amarillas negaron que la reforma electoral haya sido debatida en el encuentro con Santilli y "Lule" Menem, hombre de confianza de Karina Milei. La postura del PRO está clara y la del Gobierno también y no hubo modificaciones de ninguna parte aún", aclararon,

Desde el partido macrista recordaron que en su momento propusieron que a las PASO se le retire la última letra. Es decir, que las internas no sean obligatorias y que estén a disposición del frente que las necesite para dirimir sus liderazgos.

"No es que sea PAS o nada. Es una propuesta que acercamos. Estamos dispuestos a escuchar otras siempre y cuando se encuentren formas de dirimir las primarias", cerraron.