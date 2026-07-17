Dónde queda España: mapa y ubicación del país

Afición española celebra con su bandera. (Crédito de foto: Albert Gea / Reuters)

El mundo del fútbol vive días de máxima emoción con el cierre del Mundial 2026 de la FIFA en Norteamérica, un torneo que ha capturado la atención de millones de espectadores globales. En este marco de efervescencia deportiva, la selección de España se ha consolidado como una de las grandes protagonistas del certamen que llega a la final, atrayendo todas las miradas hacia su rica cultura, su juego vistoso y, por supuesto, su origen. Ante este protagonismo, resulta oportuno repasar la geografía del país ibérico, una nación cuya privilegiada ubicación en el mapa no solo define su historia, sino también su enorme diversidad natural y climática.

Un enclave estratégico entre continentes y mares

España se sitúa en el sudoeste de Europa, ocupando aproximadamente el 85% de la península ibérica, territorio que comparte con su vecino de la península, Portugal. Además, su soberanía se extiende a los archipiélagos de las islas Baleares, en el mar Mediterráneo, y de las islas Canarias, en el océano Atlántico, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África.

Sus límites continentales están claramente definidos: al norte limita con el mar Cantábrico, Francia y Andorra, separados por la imponente cordillera de los Pirineos; al oeste, con el océano Atlántico y Portugal; al sur, con el estrecho de Gibraltar, que la separa de Marruecos por apenas catorce kilómetros; y al este, con el mar Mediterráneo.

Debido a su compleja orografía y a su posición de transición entre el Atlántico y el Mediterráneo, el país presenta una sorprendente variedad climática. Coexisten el clima atlántico u oceánico en el norte húmedo y verde; el clima mediterráneo, caracterizado por inviernos suaves y veranos secos en el litoral este y sur; y el clima continental en el interior de la meseta, donde las amplitudes térmicas son muy marcadas. Asimismo, zonas como Canarias gozan de un clima subtropical durante todo el año.

La sede del próximo Mundial de la FIFA

La relevancia global de España ha generado aún más auge con su posicionamiento en el Mundial 2026 y su mira al Mundial 2030. La FIFA confirmó oficialmente que esta nación del sur europeo será una de las sedes principales del certamen dentro de cuatro años.

Este histórico evento conmemorará el centenario de la competición y se organizará de manera conjunta con Portugal y Marruecos, sumando además partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Así, España se prepara para recibir al planeta entero, consolidando su territorio como un puente cultural y deportivo inigualable.