Javier Milei expresó su fastidio con la información difundida por el periodista de El Destape Jonatan Heguier, quien sostuvo que el presidente y su equipo de gobierno estaban enojados con las declaraciones de Lionel Messi después del triunfo ante Inglaterra. El capitán de la Selección Argentina había celebrado el pase a la final, al que consideró una alegría para la gente que "la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando".

"La bandera de Malvinas y la actitud de los jugadores cayeron muy mal al Gobierno, sobre todo en la parte diplomática; el Presidente, (el canciller) Pablo Quirno", afirmó Heguier en El Destape1070. El periodista afirmó que "Milei salió a dar dos entrevistas en las que dio su disconformidad con la bandera de Malvinas que mostraron Messi y los jugadores de la Selección" y reiteró que fueron "palabras que cayeron mal al Presidente y el equipo económico"

La primera respuesta vino Quirno, que respondió a través de X "No. Abrazo", escribió. Heguier ratificó lo dicho y le preguntó: "¿Apoya ese gesto o no? ¿Qué opina de los dichos de (la ministra de Seguridad, Alejandra) Monteoliva? Abrazo". La funcionaria había avalado la decisión de FIFA de que no hayan banderas con mensajes de Malvinas en el partido Argentina- Inglaterra del Mundial 2026. Tras el triunfo, los jugadores argentinos exhibieron una bandera con la leyenda "Malvinas Argentinas".

Luego, salió a cruzar al periodista la cuenta de X Oficina de Respuesta Oficial. "El malintencionado periodista de El Destape, Jon Heguier, titula en su editorial: 'Milei está enojado con Messi', lo cual es COMPLETAMENTE FALSO, totalmente inventado, y confía en que nadie lo desmienta para no hacer un papelón".

"Es el manual de siempre del periodismo ensobrado y mercenario, y a esta altura ya nadie lo compra. El Presidente Javier Milei dijo textualmente que 'las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia', que se trata de 'un sentimiento que está dentro de todos los argentinos' y que 'es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan'", continuaron.

Milei republicó el mensaje de la Oficina de Respuesta Oficial con el mensaje, en mayúsculas, "DESENMASCARANDO MENTIROSOS". Heguier cerró afirmando: "Ratifico cada palabra que dije en ese video de 2 minutos. Hay mucho más"