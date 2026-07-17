"Mucho más que un papel": Kicillof entregó 400 escrituras gratuitas del programa Mi Escritura, Mi Casa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la entrega de 400 escrituras gratuitas a familias de La Plata, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, una política destinada a garantizar el acceso al título de propiedad para quienes no pueden afrontar el costo del trámite por la vía privada.

"Es mucho más que un papel" porque constituye el documento que acredita la propiedad de una vivienda y permite consolidar otros derechos para las familias, aseguró el mandatario. Con esta nueva entrega, el Gobierno bonaerense alcanzó las 3.687 escrituras gratuitas otorgadas en La Plata desde el inicio de la gestión. La provincia, como política pública prioriza que cada vecino de la provincia tenga la documentación de su domicilio para potenciar el arraigo y la identidad en los barrios.

Más de 3.600 escrituras entregadas en La Plata

Durante el acto, Kicillof sostuvo que muchas familias quedan excluidas del acceso al título de propiedad por los costos que implica realizar el trámite en el ámbito privado y remarcó que el Estado debe intervenir para garantizar ese derecho.

"La escritura acredita de forma indiscutible que son dueños de la propiedad. Además, abre las puertas a otros derechos y convierte a la vivienda en un legado para las generaciones que vienen", afirmó junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el intendente platense, Julio Alak.

Una respuesta del Gobierno de la provincia

El ministro Juan Martín Mena señaló que la política de escrituración gratuita busca garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Asimismo, el funcionario remarcó que esta medida resulta indispensable para permitir que una mayor cantidad de bonaerenses puedan ejercer plenamente el derecho a la propiedad.

Por su parte, el intendente Julio Alak aseguró que los títulos entregados representan una muestra clara del compromiso que mantiene la Provincia con el bienestar de las familias. En ese sentido, sostuvo que las políticas públicas impulsadas por el Gobierno bonaerense se caracterizan por colocar a los ciudadanos en el centro de las prioridades de la gestión.

Al cerrar el acto, el gobernador Axel Kicillof reivindicó el rol fundamental del Estado en la garantía de los derechos esenciales. De igual manera, afirmó que su gobierno impulsará estas políticas destinadas a fortalecer el acceso a la vivienda, la educación y la salud, al tiempo que realizó un llamado a defender la soberanía y la dignidad de los habitantes de la provincia.