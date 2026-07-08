Salud, viviendas y escrituras: Kicillof hace base en Trenque Lauquen y Pellegrini

Este miércoles el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, estará presentes en dos ciudades casi limítrofes de la provincia de Buenos Aires como son Trenque Lauquen y Pellegrini. En ambos distritos, media docena de ministros estarán presentes en el territorio.

En la primera ciudad, de la cuarta sección electoral, desde las 11 de la mañana recorrerá junto al intendente, Francisco Recoulat, las obras de remodelación del acceso sobre la avenida García Salinas. Luego de ello, los dirigentes inaugurarán el Centro Comunitario de Salud Mental "Mirta Clara”. En dicho acto también estarán presentes el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels.

Finalmente harán un tercer acto en donde encabezarán el acto de entrega de 458 escrituras, un camión e insumos para Ambiente junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

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Por la tarde, la comitiva provincial se trasladará a la sexta sección electoral y harán base en Pellegrini. A las 15 horas, el gobernador Axel Kicillof y la intendenta local, Sofía Gambier, entregarán viviendas destinadas a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Luego inaugurarán la ampliación del Centro Educativo de Nivel Secundario N°451 junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

La última actividad de la jornada será la inauguración de una nueva Casa de la Provincia. Participarán del acto la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

Semana de gestión para los distritos

El lunes por la tarde, Axel Kicillof recibió a más de 10 intendentes del conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires quienes firmaron contratos de leasing con el banco para reforzar, en su gran mayoría, la seguridad de los distritos. “En medio de una asfixia del Gobierno Nacional, esto nos sirve mucho para nuestro distrito”, contó a El Destape uno de los intendentes que mayor monto se llevó para su ciudad.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Las herramientas como Provincia Leasing son aún más relevantes en contextos tan difíciles como el que estamos atravesando: con este instrumento, los municipios acceden a bienes de capital para ejecutar obra pública, nueva tecnología en materia seguridad y equipamiento para fortalecer la salud y los servicios”.

En esta ocasión firmaron los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Colón, Waldemar Giordano; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lezama, Myriam Mongay; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Quilmes, Eva Mieri (interina); de Rivadavia, Juan Martínez; de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen; y de Zárate, Marcelo Matzkin.

El Gobernador dijo que “cuando las inversiones que se necesitan son de gran magnitud, los distritos no pueden afrontarlas únicamente con recursos propios: por eso, sostener esta política pública es potenciar la capacidad de respuesta local para mejorar la calidad de vida en cada uno de los barrios”.

Los convenios con municipios para la compra de bienes de capital fueron por más de $14.179 millones. Además, a través de Provincia Microcréditos se otorgó financiamiento a emprendedores y emprendedoras de los partidos de Avellaneda, Bragado y Salliqueló.

Otro jefe comunal del peronismo también destacó la política implementada y pidió poner “paños fríos” a la interna que atraviesa su espacio. “Entre tanta crítica al Gobernador, esto nos sirve mucho a nosotros: no podríamos hacerlo de otra manera”.