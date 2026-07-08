Blue Origin busca 10.000 millones de dólares en primera ronda de financiación externa: DealBook del NYT

La planta de fabricación de Blue Origin en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral.

Blue Origin, ​la empresa de Jeff Bezos, tiene previsto recurrir por primera vez a inversores externos con el objetivo de recaudar 10.000 millones de ‌dólares en una ronda de ‌financiación que valoraría al fabricante de cohetes en 130.000 millones de dólares antes de la inversión, según un informe publicado el miércoles por DealBook del New York Times.

Se espera que Coatue Management, una importante gestora de activos, lidere la ronda con un compromiso de 4.000 millones de dólares, según el informe, que añade que Bezos aportará 2.000 millones de dólares adicionales.

El ​informe se produce en ⁠un momento en que el interés de los inversores por las ‌empresas espaciales se ha disparado tras la salida a bolsa ⁠de SpaceX el mes pasado, lo que ⁠ha elevado las expectativas sobre las valoraciones de las empresas aeroespaciales privadas.

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Blue Origin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

SpaceX, cuyas ⁠operaciones abarcan cohetes, satélites e inteligencia artificial, alcanzó una valoración ​de aproximadamente 1,75 billones de dólares en su debut ‌en el mercado público, tras recaudar ‌unos 86.000 millones de dólares en la mayor salida a bolsa ⁠del mundo, tras años de recaudación de fondos para financiar las ambiciones espaciales y de inteligencia artificial de Elon Musk.

Fundada por Bezos en septiembre de 2000, unos 18 meses antes de que Musk fundara SpaceX, Blue ​Origin ha sido ‌financiada en gran medida por el fundador de Amazon. Se ha adjudicado contratos multimillonarios con la NASA y la Fuerza Espacial de Estados Unidos, entre los que se incluyen trabajos para el programa lunar Artemis y lanzamientos relacionados con la seguridad nacional, ⁠pero sigue estando muy por detrás de SpaceX en cuanto a frecuencia de lanzamientos e ingresos.

A diferencia de SpaceX, cuyo negocio de internet por satélite Starlink se ha convertido en una importante fuente de ingresos, Blue Origin sigue centrada en los servicios de lanzamiento, los motores de cohetes y los programas espaciales gubernamentales.

El cohete de gran capacidad "New Glenn" de Blue Origin explotó durante una prueba ‌de encendido estático en su plataforma de lanzamiento en mayo, lo que complicó sus esfuerzos por competir con SpaceX en el mercado de los lanzamientos comerciales. La empresa espera reanudar los lanzamientos este año.

También se ha sumado a la carrera por construir una infraestructura de IA en el espacio a través ‌del Proyecto Sunrise, una constelación propuesta de hasta 51.600 satélites diseñada para albergar centros de datos orbitales, lo que la sitúa en competencia directa con las ‌ambiciones similares de SpaceX.

Sin ⁠embargo, los analistas señalaron que los importantes retos que plantea el despliegue de la computación con IA en órbita ​probablemente limitarán la escala de la tecnología en un primer momento, lo que hará que solo sea comercialmente viable en la próxima década.

Con información de Reuters